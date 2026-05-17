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    Entrevista con Agustín Arce, volante de la U: “Gago nos ha dado intensidad; nos vino bien ese cambio”

    El joven mediocampista se ha ganado un lugar en el equipo titular de Universidad de Chile tras la salida de Francisco Meneghini. Este domingo visitan a Cobresal, en El Salvador.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Entrevista con Agustín Arce, volante de la U: “Gago nos ha dado intensidad; nos vino bien ese cambio”. Foto: @udechile

    Agustín Arce (21 años) comenzó a jugar fútbol a los cuatro años en una escuela de Universidad de Chile. Durante su etapa infantil también pasó por Santiago Morning, antes de incorporarse de manera definitiva a las divisiones inferiores del cuadro azul en 2013. Desde entonces, realizó todo su proceso formativo en el CDA.

    Su rendimiento en las divisiones inferiores le permitió ser considerado por el técnico Diego López en 2022. Ese año recibió su primera citación para un partido ante Deportes Antofagasta por la Liga de Primera. En busca de continuidad, Arce fue a préstamo en 2024 a San Luis de Quillota y en 2025 a Deportes Limache. Tras esas salidas, retornó a la U en 2025 y se ha ganado un lugar en el equipo. Fernando Gago le dio la titularidad y no ha soltado la camiseta. En el evento Nike Toma el Juego, el volante del cuadro estudiantil habla con El Deportivo sobre su presente.

    ¿Cómo vive su actualidad en Universidad de Chile?

    Me siento muy bien, muy cómodo y muy feliz. Creo que a los más jóvenes se nos ha estado dando la oportunidad y eso es muy bueno para nosotros. Hay que aprovecharla y seguir trabajando.

    Les tocó la salida de Francisco Meneghini. ¿Qué cambió con la llegada de Fernando Gago?

    Más que nada la intensidad y el estilo de juego. Obviamente cada entrenador tiene su manera de trabajar y creo que a nosotros nos ha hecho muy bien ese cambio de aire. El equipo se ha sentido cómodo y esperamos terminar peleando y saliendo campeones del Torneo Nacional.

    Agustín Arce celebra su gol a La Serena. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    ¿No sienten que están lejos del líder para ese objetivo?

    No. Obvio que la meta es ser campeón. Siempre va a ser el objetivo de un jugador de la U, de un club como este. Acá siempre se apunta a ser campeón y nosotros vamos por eso.

    Ganaron los dos clásicos del primer semestre, ¿les da un mérito extra?

    Lo vivimos con con mucha felicidad, obviamente. Nosotros siempre intentamos dar todo en todos los partidos. Sabemos lo que significan los clásicos para el club y para la gente. Ganarlos es una alegría tremenda y también un orgullo para nosotros.

    ¿Qué significa para usted compartir camarín con referentes como Charles Aránguiz, Eduardo Vargas o Marcelo Díaz?

    Es algo único. Para nosotros, los más jóvenes, siempre va a ser especial compartir con jugadores así. Tratamos de escuchar todos los consejos que nos dan y después replicarlo dentro y fuera de la cancha.

    La U vivió una semana compleja por el allanamiento al CDA y la investigación a Michael Clark por el Caso Sartor. ¿Cómo lo enfrenta el plantel?

    La verdad es que nosotros lo vivimos desde afuera. No nos metemos mucho en esos temas. Estamos enfocados en rendir, en entrenar bien durante la semana y en llegar de la mejor forma a los partidos del fin de semana.

    ¿Qué meta se pone en su carrera profesional?

    Hoy estoy enfocado totalmente en la U. Quiero seguir acá, seguir creciendo y aprovechar este momento. Más adelante veremos qué se viene, pero ahora estoy concentrado 100% en el presente. Estoy viviendo un sueño.

    ¿Y la selección chilena aparece también dentro de esas metas?

    Sí, obvio. Siempre es bonito pensar en la Selección, sobre todo en la adulta. Es un sueño para cualquier jugador. Pero, como decía, ahora quiero enfocarme en la U y después ver lo que venga más adelante.

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