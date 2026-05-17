Bulgaria gana un Eurovisión marcado por las protestas y el boicot en contra de la participación de Israel

La noche de este sábado Bulgaria se coronó como el país ganador del Festival de Eurovisión 2026, después de que la cantante Dara se alzara con la victoria con la canción Bangaranga en una de las ediciones más polémicas del certamen musical.

La versión 70 del popular evento, que tuvo como escenario el Wiener Stadthalle Arena de Viena, se celebró sin la participación de cinco naciones que lo boicotearon debido a la continua participación de Israel, mientras persisten los ataques en Gaza.

Irlanda, España, los Países Bajos, Eslovenia e Islandia declinaron participar después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que encabeza la organización del festival, modificó las normas sobre votaciones múltiples y promoción estatal de canciones, pero no impidió la participación de la emisora ​​israelí Kan.

A esto se suman las protestas que durante la mañana de este sábado se registraron en el centro de la capital austriaca, que según la policía local reunieron a unas 2.000 personas, como consignó The Guardian.

Un número claramente inferior en relación al número de manifestantes que también protestaron en contra de la inclusión de Israel en las ediciones anteriores de Eurovisión: el 2024 en Malmö, Suecia, y el año pasado en Basilea, Suiza.

Sin embargo, quienes marcharon cerca del recinto del concurso antes de la final se hicieron notar con consignas y pancartas que decían “block Eurovision” (bloqueen Eurovisión).

El concierto en protesta a la participación de Israel en Eurovision, No Stage for Genocide. Imagen @haaretzcom en X.

Además, grupos propalestinos también organizaron este viernes un concierto al aire libre bajo el lema “no stage for genocide” (no hay escenario para el genocidio).

Uno de los organizadores del recital, el artista congoleño-austríaco Patrick Bongola afirmó que “invitar a Israel a un escenario tan hermoso como el del Festival de la Canción de Eurovisión es una afrenta para todas las personas que creen en la humanidad, que creen en el amor y en la unión” , como consignó Los Angeles Times.

Los triunfadores de Eurovision 2026

El triunfo de hoy la cantante de 27 años Dara marca la primera victoria para Bulgaria en los 70 años de historia del concurso de la canción, país que se unió a Eurovisión en 2005 y no participó en las últimas tres ediciones.

En segundo lugar quedó la canción israelí Michelle, un tema pop romántico sobre una relación tóxica interpretado por Noam Bettan, después de obtener un buen resultado en la votación del público que siempre define al triunfador del certamen.

El representante de Israel en Eurovision, Noam Bettan. Imagen: Eurovision en Facebook.

Una ubicación que, como lo hizo notar The Guardian, le evitó un problema mayor a la UER, ya que si Israel hubiera ganado los organizadores se habrían enfrentado a la disyuntiva de dónde celebrar la edición de 2027 del festival, ya que la costumbre es que el país ganador sea el próximo anfitrión.

La gran final contó con la participación de artistas que representaban a 25 países, entre ellos Bulgaria, Moldavia y Rumanía, que regresaron después de su ausencia en años anteriores.