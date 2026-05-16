Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos reiteró este sábado que su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+, efectiva desde el pasado 1 de mayo, no responde a divisiones con sus socios, sino a una decisión soberana y estratégica.

“Esta decisión no se basa en consideraciones políticas ni refleja la existencia de divisiones entre Emiratos Árabes Unidos y sus socios”, señaló el ministro de Energía e Infraestructura emiratí, Suhail Al Mazrouei, en su cuenta oficial de X.

El secretario de Estado sostuvo que las decisiones del país “se toman en función de sus intereses nacionales, al margen de especulaciones o narrativas engañosas”.

Las declaraciones se producen luego de distintas informaciones que apuntaban a que la salida de Emiratos habría profundizado las diferencias con Arabia Saudí, país que lidera la organización petrolera.

Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

Al Mazrouei descartó esa lectura y aseguró que la determinación fue adoptada tras una evaluación de la política de producción nacional y de las capacidades futuras del país.

“Esta decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva de la política de producción nacional y sus capacidades futuras, y se basa exclusivamente en el interés nacional de Emiratos Árabes Unidos, su responsabilidad como proveedor fiable de energía y su compromiso inquebrantable con el mantenimiento de la estabilidad del mercado”, afirmó.

Impacto de la guerra y Ormuz

La salida de Emiratos se da en un escenario de fuerte presión para el mercado energético internacional, marcado por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El conflicto ha golpeado la producción de hidrocarburos de la OPEP, que cayó casi un 34% desde el inicio de la guerra, mientras que Emiratos registró una baja superior al 40% en su bombeo respecto de los niveles previos al conflicto.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y gas, por lo que las restricciones al tránsito marítimo han aumentado la incertidumbre sobre el suministro energético global.

Pese a su salida de la organización, Emiratos insistió en que mantiene su compromiso con la estabilidad del mercado y con su rol como proveedor confiable de energía.