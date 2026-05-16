Doblete local para un Guardiola que piensa en la Premier: el Manchester City vence al Chelsea y se queda con la FA Cup

El fútbol inglés entró en etapa de definiciones con el escenario de siempre: Wembley. La Catedral, como de costumbre, recibió la definición de la FA Cup, que en esta oportunidad fue entre el Chelsea y el Manchester City. El equipo dirigido por Pep Guardiola se impuso por la mínima y se quedó con el torneo más antiguo del mundo, obteniendo su segundo título de la temporada. Doblete local para el hispano, que aún tiene opciones para sellar un triplete.

Los Citizens sumaron un nuevo trofeo (también ganaron la Copa de la Liga) en un cierre de año marcado por la pelea por la Premier League con el Arsenal. El elenco mancuniano llegó a la final con la mente en las dos últimas jornadas de liga, aunque también con la necesidad de ganar el certamen tras haber perdido las últimas dos finales del prestigioso certamen.

Los Blues, en tanto, lo hicieron con el objetivo de maquillar una temporada desastrosa. Son novenos en Premier y una victoria les hubiese permitido no solo sumar un título, sino que también meterse en Europa League. Sin embargo, el encuentro terminó sellando un año en blanco realmente para el olvido.

Curiosamente, se trató de una inédita definición de FA Cup entre el City y el Chelsea, que tienen una presencia abismal en las finales de este siglo. Uno de los dos ha estado presente en 17 de las últimas 26, pero esta fue la primera entre sí.

Un nuevo título para Guardiola

El encuentro tuvo un ritmo frenético, una intensidad propia de una final. Hubo momentos donde ambas escuadras entraron en el juego de golpe por golpe, con diferentes transiciones rápidas que lograron incomodar. No obstante, hubo pocas ocasiones claras.

El City poco a poco comenzó a tener posesiones más largas ante un Chelsea que se plantó con solidez. La más clara vino de la mano de Erling Haaland, en el 27′, con un gol anulado. Mateus Nunes recibió por la derecha y dejó al noruego con el arco a su disposición, pero todo fue desestimado por posición de adelanto.

El complemento tuvo una tónica similar, con el City más punzante y el Chelsea intentando hacer daño mediante pelotas paradas. Sin embargo, el juego no se abrió y las oportunidades claras tardaron en llegar, aunque los mancunianos estaban ahí.

El cero se quebró gracias a un verdadero golazo, en el 71′. Una rápida construcción terminó con Erling Haaland apareciendo por la derecha. El noruego habilitó a Antoine Semenyo, que remató con un taco magistral. Gran gesto del ghanés para sellar una anotación definitoria.

El Chelsea respondió desarmando su línea de cinco y fue en busca del empate. Enzo Fernández tuvo un cabezazo que se fue elevado por nada, en lo que sería la primera de varias. El encuentro se abrió y tomó otro vuelo, con ataques prometedores para ambos. Sin embargo, el marcador no se movió y los Citizens se quedaron con el título.

De esta forma, el Manchester City obtuvo su segundo campeonato de la temporada y su octavo trofeo de FA Cup (tercera para el español), igualando la línea del Liverpool, el Tottenham Hotspur y el propio Chelsea. Más adelante están el Manchester United y el Arsenal, con 13 y 14, respectivamente. Vigésimo título en diez años para Guardiola en Inglaterra, una cifra impresionante.