SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplun, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    El empresario dejó de existir en una clínica de la capital donde se encontraba internado. Por más de 50 años estuvo vinculado al mundo de la gestión deportiva.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Marcos Kaplun llegó a Universidad de Chile en 1976.

    El fútbol chileno está nuevamente de luto. Hace unos días había fallecido Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina, y esta vez otro nombre histórico se suma a la luctuosa lista: Marcos Kaplún, insigne dirigente de Universidad de Chile y exdirector de la ANFP, quien dejó de existir en las últimas horas, a los 84 años.

    El exdirectivo se encontraba internado en la Clínica Indisa por diversos problemas de salud. Sin embargo, a pesar de eso, se las ingenió para alentar al equipo de sus amores en sus últimos días. De hecho, se presentó en silla de ruedas para el último clásico universitario.

    El empresario llegó a la Corporación de Fútbol de Universidad de Chile en 1976, permaneciendo por más de 18 años y fue parte de un periodo que tuvo como uno de sus principales hitos el título conseguido en 1994 tras 25 años de sequía.

    Se le recuerda en ese periodo también por ser artífice del retorno de Patricio Yáñez desde España en 1990, y siempre estar vinculado a la institución, más allá de sus diferencias con los dirigentes de turno como el doctor René Orozco.

    En la era de las sociedades anónimas, Kaplun fue parte del directorio de Azul Azul entre 2017 y 2019, para luego ser el primer vicepresidente de la ANFP durante la administración de Sebastián Moreno.

    Su familia informó que sus funerales se realizarán este viernes 15 de mayo, a las 15.00 horas, en el Cementerio Israelita, ubicado en Dorsal 289, Recoleta.

    En marzo del año pasado, Marcos Kaplún sufrió un grave accidente en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de que se le entregara una silla de ruedas en mal estado, que le provocó un grave accidente.

    Producto de esta situación, presentó una millonaria demanda de indemnización de perjuicios contra Latam y y la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. La defensa del exdirigente solicitó el pago de $ 100 millones por concepto de daño emergente y $ 650 millones por daño moral.

    Desde ahí, su situación de salud se deterioró hasta su fallecimiento.

    El día que quiso a Zidane

    También dejó algunas anécdotas muy sabrosas, como el día que intentó fichar a Zinedine Zidane. “Yo lo contacté en 2006, después de que se retiró en Real Madrid. Hablé con su representante en ese entonces (Alain Migliaccio). Yo le transmití la invitación de que viniera a jugar a la U. Nos dijo que se quería quedar en Europa”, aseguró el exdirectivo de los universitarios en una entrevista con El Deportivo.

    “Nuestra idea era que también trabajara con las inferiores del club, era un trabajo integral. Hubiera sido un golpe mediático y se habría financiado solo, eso está muy claro”, explicó sobre esta particular idea.

    También, en aquella conversación, reveló cómo llegó al círculo directo de Zizou. “Yo era presidente de todos los clubes judíos de América Latina, como miembro del ejecutivo del Maccabi mundial. Normalmente, en todos los países, la gente de la colonia está metida en los clubes. Entonces, me fue un poco más fácil”, detalló.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa UMarcos KaplunANFPAzul AzulCorfuch

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldesa Karina Delfino (PS) y su mirada crítica sobre megarreforma: “Fue un error que se aprobara la idea de legislar”

    Fiscalía inicia investigación por eventual filtración en causa de carabinero fallecido en Puerto Varas

    Corte de Santiago analiza recurso de amparo que Lavín presentó contra tribunal para revertir su prisión preventiva

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    ENAP gana más de US$ 200 millones en un primer trimestre marcado por la guerra y alza global del petróleo

    Lo más leído

    1.
    Andrés Guardado detalla la dura pelea con Manuel Pellegrini que lo sacó del Betis: “Solté toda la mierda que tenía adentro”

    Andrés Guardado detalla la dura pelea con Manuel Pellegrini que lo sacó del Betis: “Solté toda la mierda que tenía adentro”

    2.
    La figura del Betis que se rinde al método de Manuel Pellegrini: “Me rescató en un momento en el que ni yo me encontraba”

    La figura del Betis que se rinde al método de Manuel Pellegrini: “Me rescató en un momento en el que ni yo me encontraba”

    3.
    “El robo de Alexis ha sido clave”: prensa española se rinde ante el chileno tras el vital triunfo del Sevilla

    “El robo de Alexis ha sido clave”: prensa española se rinde ante el chileno tras el vital triunfo del Sevilla

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alcaldesa Karina Delfino (PS) y su mirada crítica sobre megarreforma: “Fue un error que se aprobara la idea de legislar”
    Chile

    Alcaldesa Karina Delfino (PS) y su mirada crítica sobre megarreforma: “Fue un error que se aprobara la idea de legislar”

    Fiscalía inicia investigación por eventual filtración en causa de carabinero fallecido en Puerto Varas

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ENAP gana más de US$ 200 millones en un primer trimestre marcado por la guerra y alza global del petróleo
    Negocios

    ENAP gana más de US$ 200 millones en un primer trimestre marcado por la guerra y alza global del petróleo

    Precios del petróleo vuelven a subir con fuerza ante falta de avances en cumbre Xi Trump para destrabar Ormuz

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso
    Tendencias

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán

    Cómo hacer que tu casa huela bien sin llenarla de contaminantes y químicos

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador
    El Deportivo

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplun, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Técnico de Colombia presiona a James Rodríguez de cara al Mundial: “Necesita un mejor ritmo de juego”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes
    Cultura y entretención

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?
    Mundo

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    Irán asegura que “aún se intercambian mensajes” con Estados Unidos pese al rechazo de Trump a su propuesta

    Rusia confirma contactos con Cuba ante “una situación verdaderamente difícil” en la isla debido a la falta de combustible

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad
    Paula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica