Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplun, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

El fútbol chileno está nuevamente de luto. Hace unos días había fallecido Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina, y esta vez otro nombre histórico se suma a la luctuosa lista: Marcos Kaplún, insigne dirigente de Universidad de Chile y exdirector de la ANFP, quien dejó de existir en las últimas horas, a los 84 años.

El exdirectivo se encontraba internado en la Clínica Indisa por diversos problemas de salud. Sin embargo, a pesar de eso, se las ingenió para alentar al equipo de sus amores en sus últimos días. De hecho, se presentó en silla de ruedas para el último clásico universitario.

El empresario llegó a la Corporación de Fútbol de Universidad de Chile en 1976, permaneciendo por más de 18 años y fue parte de un periodo que tuvo como uno de sus principales hitos el título conseguido en 1994 tras 25 años de sequía.

Se le recuerda en ese periodo también por ser artífice del retorno de Patricio Yáñez desde España en 1990, y siempre estar vinculado a la institución, más allá de sus diferencias con los dirigentes de turno como el doctor René Orozco.

En la era de las sociedades anónimas, Kaplun fue parte del directorio de Azul Azul entre 2017 y 2019, para luego ser el primer vicepresidente de la ANFP durante la administración de Sebastián Moreno.

Su familia informó que sus funerales se realizarán este viernes 15 de mayo, a las 15.00 horas, en el Cementerio Israelita, ubicado en Dorsal 289, Recoleta.

En marzo del año pasado, Marcos Kaplún sufrió un grave accidente en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de que se le entregara una silla de ruedas en mal estado, que le provocó un grave accidente.

Producto de esta situación, presentó una millonaria demanda de indemnización de perjuicios contra Latam y y la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. La defensa del exdirigente solicitó el pago de $ 100 millones por concepto de daño emergente y $ 650 millones por daño moral.

Desde ahí, su situación de salud se deterioró hasta su fallecimiento.

El día que quiso a Zidane

También dejó algunas anécdotas muy sabrosas, como el día que intentó fichar a Zinedine Zidane. “Yo lo contacté en 2006, después de que se retiró en Real Madrid. Hablé con su representante en ese entonces (Alain Migliaccio). Yo le transmití la invitación de que viniera a jugar a la U. Nos dijo que se quería quedar en Europa”, aseguró el exdirectivo de los universitarios en una entrevista con El Deportivo.

“Nuestra idea era que también trabajara con las inferiores del club, era un trabajo integral. Hubiera sido un golpe mediático y se habría financiado solo, eso está muy claro”, explicó sobre esta particular idea.

También, en aquella conversación, reveló cómo llegó al círculo directo de Zizou. “Yo era presidente de todos los clubes judíos de América Latina, como miembro del ejecutivo del Maccabi mundial. Normalmente, en todos los países, la gente de la colonia está metida en los clubes. Entonces, me fue un poco más fácil”, detalló.