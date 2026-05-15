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    Más para Chile tiene más de 2.400 personas inscritas en programa de formación democrática

    La escuela de Liderazgo Democrático ofrece 100 becas completas a líderes territoriales que quieran prepararse para las elecciones municipales y regionales de 2028. En tres días cierra la convocatoria.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial.

    A tres días del cierre de la convocatoria, la escuela Más para Chile -impulsada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile- informó que 2.400 personas de todas las regiones del país iniciaron su postulación al Programa de Formación en Liderazgo Democrático 2026.

    El programa está dirigido a dirigentes sociales y políticos de todo Chile que quieran potenciar sus habilidades y proyectar su liderazgo en las próximas elecciones municipales y regionales de 2028.

    Este programa es parte de la red latinoamericana Democracia+, y está dirigido a dirigentes de juntas de vecinos, organizaciones sociales, gremios, centros de estudiantes y líderes independientes con vocación pública, sin importar su región de origen ni su trayectoria política previa.

    Según señaló Valentina Rosas, directora ejecutiva de Más para Chile, “el volumen y la diversidad de las postulaciones que estamos recibiendo confirma algo que veníamos viendo desde las postulaciones de 2025: hay mucha gente, de todas las regiones, interesada en prepararse para dar un paso más en la política local y regional. Lo que falta son puertas de entrada y espacios plurales de formación para la gestión política”.

    La cifra del presente año supera las 2.058 postulaciones recibidas en todo el proceso 2025, un hito que se alcanzó cuando aún restan varios días para el cierre y que confirma el interés sostenido por espacios de formación política plurales y descentralizados. Las postulaciones cierran este domingo 17 de mayo a las 23.59 horas.

    El proceso es completamente gratuito y se realiza en línea. Requiere completar un formulario, grabar un video de presentación de 2 minutos y adjuntar un currículum vitae. Los cupos son 100 becas completas.

    Más para Chile es una escuela de Liderazgo Democrático que busca preparar a personas para transformarse en líderes políticos eficaces y representativos, con alta capacidad de diálogo y de lograr acuerdos. Buscamos inspirar, potenciar y conectar a personas de los más diversos orígenes, creencias y posiciones para hacer buena política, fomentando el diálogo y la interacción entre ellas a través de nuestros programas de formación en liderazgo político y encuentros de vinculación.

    Resultados de la cohorte 2025

    La primera cohorte del programa, realizada en 2025, formó a 93 líderes provenientes de distintas regiones, ideologías y trayectorias. La experiencia arrojó resultados concretos: 28 participantes llegaron a la papeleta en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025, y 8 resultaron electos diputadas y diputados, entre ellos la diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio), Fabián Ossandón (Partido de la Gente) y Valentina Becerra (Partido Republicano).

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