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    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Tras reunir a más de 40 mil espectadores en el circuito comercial, la alabada película de Diego Céspedes estará disponible en plataformas a partir de junio. La noticia llega mientras el director participa como jurado de la Competencia Oficial del Festival de Cannes 2026.

    Por 
    Equipo de Culto
    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Justo a un año de su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde triunfó en la sección Un Certain Regard, La misteriosa mirada del flamenco suma un nuevo hito a su recorrido.

    Tras reunir a más de 40 mil espectadores en el circuito comercial de Chile –y convertirse en el título nacional con mejores números de la temporada–, la película de Diego Céspedes estará disponible en la plataforma Mubi a partir del próximo 12 de junio.

    Así lo confirmó la compañía este viernes, asegurando que el director nacional crea “una visión poética del amor y la resiliencia que también refleja la marginación y la violencia a las que se enfrentan hoy en día las comunidades queer”.

    La cinta transcurre en un pueblo nortino en 1982, en un momento en que primaba el desconocimiento en torno al Sida. Su protagonista es Lidia (Tamara Cortés), una niña de 11 años que ha crecido bajo el cuidado de un grupo de artistas queer que trabajan en una cantina local.

    El filme retrata a Flamenco (Matías Catalán), la carismática estrella del lugar, y Mama Boa (Paula Dinamarca), su formidable matriarca, que gobierna el hogar con disciplina, ternura y pragmatismo.

    Cuando una enfermedad inexplicable se propaga entre la población, los mineros las responsabilizan y Lidia emprende un viaje para enfrentarse a las fuerzas que amenazan a su familia.

    El largometraje recibió el Premio Drama Youth en el Festival de San Sebastián y fue proyectado en Toronto, Karlovy Vary, Valdivia, entre otros certámenes de renombre internacional.

    La noticia de su lanzamiento en el streaming llega mientras Céspedes participa como jurado de la Competencia Oficial del Festival de Cannes, un hito que muy pocos chilenos han conseguido en la historia del evento.

    Revisa su adelanto a continuación:

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    Más sobre:CineLa Misteriosa Mirada del FlamencoDiego CéspedesMubiMatías CatalánTamara CortésPaula DinamarcaPedro MuñozLuis DubóQuijote FilmsFestival de CannesFestival de Cannes 2026Premios GoyaGoya 2026Cine Culto

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