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    Fiscalía inicia investigación por eventual filtración en causa de carabinero fallecido en Puerto Varas

    Desde la Fiscalía apuntaron que la investigación tiene por objetivo "establecer eventuales responsabilidades asociadas a la divulgación de información”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Fiscalía Regional de Los Lagos inició una investigación por la eventual filtración de información en la causa del carabinero fallecido el mes de marzo en la comuna de Puerto Varas.

    A través de un comunicado desde el Ministerio Público apuntaron que la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, instruyó el inicio de investigación respecto a la causa la cual se encuentra con reserva.

    “La decisión se adopta a partir de antecedentes difundidos recientemente en distintos medios de comunicación, y tiene por objeto determinar si existió una vulneración al deber de reserva que rige este tipo de investigaciones, así como establecer eventuales responsabilidades asociadas a la divulgación de información”, señala el comunicado.

    Además según detallan, "el inicio de esta investigación de oficio no implica validar, confirmar ni descartar la autenticidad, veracidad o procedencia de los contenidos difundidos públicamente, materias que forman parte precisamente de las diligencias que serán desarrolladas".

    Finalmente desde la Fiscalía también agregaron que "la reserva de determinadas actuaciones investigativas tiene por finalidad resguardar el éxito de las diligencias en curso, proteger la integridad de la investigación y evitar la revictimización de la familia y/o personas vinculadas al proceso".

    Cabe recordar, que según se conoció hace unos días a través de un reportaje de T13, el llamado al 133 que originó el fatal procedimiento donde perdió la vida el suboficial mayor Javier Figueroa, estaría “asociado” al propio Figueroa.

    Más sobre:FiscalíaPuerto VarasCarabineros

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