NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha elevado la probabilidad de que el fenómeno El Niño surja pronto, con un 82% entre mayo y julio de este 2026.

Además, es probable que continúe hasta principios del 2027 (96% de probabilidad en diciembre de 2026 y febrero de 2027).

Esto quiere decir que El Niño llegaría antes de lo esperado y que también aumentan las probabilidades de que sea históricamente fuerte. Por tanto, sus efectos en la atmósfera podrían ser intensos en las distintas regiones del mundo.

Además, de acuerdo a las fechas, en Chile podríamos sentir los efectos de El Niño tanto en invierno como en verano.

NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso. Foto: Referencial/ATON.

Por qué se cree que El Niño será históricamente intenso

El Niño es una etapa de un fenómeno más grande llamado ENSO (Fenómeno Oscilación del Sur de El Niño). Suele desarrollarse cada dos a siete años y durar entre nueve y 12 meses.

Se dice que El Niño está formándose cuando las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial empiezan a elevarse sobre el promedio durante un tiempo prolongado.

Pero cuando el alza de temperaturas es incluso mayor, como 2 grados encima del promedio, los científicos empiezan a hablar de un El Niño intenso o “Súper El Niño”.

En este contexto, y por cómo van las cifras hasta ahora en el océano, muchos expertos en clima predicen que será un Niño históricamente intenso.

Sus efectos, como lluvias intensas en algunas regiones —Chile incluido en este grupo—, sequías en otras, y sus posteriores consecuencias como deslizamientos de tierra, inundaciones y falta de alimento, podrían generar escenarios particularmente complejos.

NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

Sin embargo, la NOAA escribió que “todavía existe una incertidumbre sustancial respecto de la intensidad máxima de El Niño”.

Todavía se está evaluando si es que otras condiciones que apuntan al desarrollo de este fenómeno, como los vientos debilitados cerca del ecuador, efectivamente se están dando para hablar de una intensidad fuerte.

Y es que distintos modelos climáticos que han logrado predecir anteriormente el desarrollo de Niños intensos, están mostrando que este 2026 llegará históricamente fuerte .

La intensidad todavía está por confirmarse. Sin embargo, lo que sí se sabe con certeza en el mundo científico es que el 2026 o 2027 podrían ser el año más cálido registrado en la historia de la Tierra, incluso si es que no llegara a desarrollarse El Niño.