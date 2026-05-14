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    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    Tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, se desató la tensión entre Chile y Argentina. Las autoridades discuten si el contagio realmente ocurrió en Ushuaia.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus Tendencias / La Tercera

    Todavía no hay una teoría confirmada sobre cómo y dónde se contagiaron de hantavirus los pasajeros del crucero MV Hondius. Sin embargo, una de las hipótesis más difundidas, es que habría sido en un vertedero de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, donde partió el barco.

    Las autoridades argentinas están intentando rastrear el origen, pero se complejizó en el trayecto: la pareja holandesa —que fueron las primeras dos víctimas— había viajado por Argentina, Chile y Uruguay antes de subir al crucero.

    Además, según aseguró el Ministerio de Salud argentino, pese a que hay tres provincias donde la variante andina del hantavirus es endémica, la pareja no habría visitado ninguna de esas zonas.

    Pero un portavoz de salud de la provincia a la que pertenece Ushuaia levantó una “teoría personal” en la que acusó a Chile de intentar desprestigiar la ciudad austral. Esto fue lo que dijo.

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus. Foto: Oceanwide Expeditions.

    El debate internacional por el origen del brote de hantavirus

    Según reportó el New York Times, Martín Alfaro, a quien identificaron como “portavoz del Ministerio de Salud de la provincia a la que pertenece Ushuaia”, aseguró que las teorías que apuntan a la ciudad argentina son “una maniobra para empañar la imagen de Ushuaia como destino turístico”.

    “Es posible que agentes malintencionados del vecino Chile hayan difundido rumores para posicionarse como la única puerta de entrada a la Antártida”, habría dicho Alfaro, aclarando que era una “teoría personal”.

    El virus de los Andes, la única variante del hantavirus que se puede transmitir entre humanos, es endémica de la Patagonia argentina —en tres provincias que reportan varios casos anualmente— y también existe en la Patagonia de Chile.

    No obstante, el Ministerio de Salud (Minsal) de Chile descartó el contagio de la pareja holandesa en el país, porque habían estado de visita antes del período de incubación del virus.

    “El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, dice el comunicado del Minsal.

    Sin embargo, otro portavoz sanitario de Argentina, Federico Lada, rechazó el descarte. “No es cierto”, aseguró sobre el comunicado del Minsal, y dijo que la posibilidad de contagio sigue vigente.

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    Ushuaia como “chivo expiatorio”

    Hasta ahora, la ciudad de Ushuaia no había registrado ningún caso de contagio por hantavirus. La teoría comenzó a circular, después de que se supiera que varios pasajeros del MV Hondius estuvieron en un vertedero donde se podía observar aves locales.

    Pero las autoridades argentinas dudan. Según declaraciones recogidas por el NYT, Juan Pavlov, secretario de política exterior del Instituto de Turismo de Tierra del Fuego, es improbable que el vertedero sea el origen del contacto, pues camioneros y recolectores de basura que trabajan en el recinto nunca reportaron un síntoma.

    Pese a ello, han enviado investigadores para capturar roedores del lugar y así poder analizarlos y buscar la presencia del virus. Esto sería una sorpresa, pues hasta ahora, no se creía que el área estaba afectada.

    Mientras tanto, Pavlov estaría convencido de que al menos esa ciudad no es el origen del contagio: “Fue un chivo expiatorio”, mencionó.

    Lee también:

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