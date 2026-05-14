La sufrida calculadora de la Copa de la Liga: cómo Colo Colo, la U y la UC se meten en las semifinales del torneo

Colo Colo, la U y la UC aún no clasifican a las semis de la Copa de la Liga.

La derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido ratificó una tendencia en la Copa de la Liga: ninguno de los tres equipos de mayor convocatoria depende de sí mismo para avanzar a las semifinales del nuevo torneo del fútbol chileno.

El Cacique quedó segundo en el grupo A, Universidad Católica ocupa el mismo puesto en el apartado B y Universidad de Chile está tercera en el D. La suerte de cada uno de ellos, se definirá el primer fin de semana de junio. Días en los cuales se jugará la última fecha de la fase grupal y se conocerá a los cuatro equipos que pelearán por llegar a la final.

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Grupo A: Coquimbo supera a Colo Colo

Solo dos equipos pueden pelear el paso a las semifinales, Coquimbo Unido y Colo Colo. Los Piratas llegan a la fecha final en el primer lugar con 11 unidades y el Cacique le sigue con 10. El equipo de Caputto se enfrentará el viernes 5 de junio a Deportes Concepción (20 horas) en la región del Bío Bío y los de Fernando Ortiz juegan con Huachipato -en la misma zona- el domingo 7, a las 15 horas.

Si Coquimbo le gana al colista de la Liga de Primera, Colo Colo entra eliminado a jugar con los acereros. Si los aurinegros empatan, los dirigidos por Ortiz deben ganar para avanzar. Si los del puerto pierden, los santiaguinos deben al menos empatar para avanzar (les favorece la diferencia de gol, ahora tienen uno más, pues quedan igualados en puntaje). Si los dos caen, avanza la oncena nortina.

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Grupo B: Católica necesita un milagro

El apartado lo lidera Ñublense con 11 puntos y una diferencia de gol de +5. En tanto, Universidad Católica tiene 8 unidades y +2 en anotaciones. Por lo que un triunfo o un empate de los chillanejos ante la eliminada Universidad de Concepción los mete en semifinales.

Por su parte, el equipo de Las Condes tiene la obligación de vencer al también eliminado Cobresal y esperar que los sureños se caigan para ver si les alcanza. Cualquier otro resultado los deja fuera.

Ambos elencos juegan de local y sus encuentros están programados en simultáneo el sábado 6 de junio a las 18 horas.

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Grupo C: O’Higgins es el único clasificado

La última fecha solo servirá para saber quién queda segundo, tercero y cuarto en este apartado. El primer lugar ya está definido y O’Higgins se transformó en el primer clasificado tras la derrota de Deportes Limache, ya que suma inalcanzables 11 unidades.

Los celestes cierran su participación con Palestino y los tomateros se enfrentarán a Everton en simultáneo, el domingo 7 de junio a las 18 horas. Limache tiene 6 unidades, los tricolores 5 y los Ruleteros 4.

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Grupo D: La U debe ganar y esperar

Este grupo tiene dos líderes: Audax Italiano y Unión La Calera. Ambos tienen 10 puntos y solo los separa un gol, ya que los itálicos tienen+3 y los cementeros +2. Más atrás, con 7 positivos está la Universidad de Chile y los ya eliminados, Deportes La Serena con una unidad.

Audax se jugará su opción ante la U y Calera ante los papayeros el domingo 7 de junio, a las 12:30 horas. La única fórmula que tienen los azules para avanzar es obtener un triunfo ante los floridanos y esperar que los de la región de Valparaíso no sumen, ya que los tres quedaran con 10 puntos, pero la diferencia de gol favorece a los estudiantiles (ahora poseen +5).

Cualquier otro resultado elimina a los dirigidos por Fernando Gago y el clasificado a semifinales saldrá entre el cuadro de colonia y el conjunto cementero.