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    “Va a significar un ahorro de tiempo muy importante”: Obras en eje Bandera que alcanzan un 67% de avance

    En la ocasión, el alcalde Desbordes destacó que "no vuelve a ser lo que era antes, donde pasaban las micros, bocinazos, autos, camiones, etc.”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este jueves, el ministro de Transporte Louis de Grange, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el director de Transporte Público Metropolitano, Eduardo Castro, revisaron el avance de los trabajos en el eje bandera, al cual retornará el transporte público.

    En la ocasión, el titular de Transporte, destacó los avances que ya alcanzan un 67%, señalando que “va a significar un ahorro de tiempo muy importante para miles de pasajeros”.

    Cabe recordar que los trabajos involucran la repavimentación de la calle, instalación señaléticas y elementos divisorios para el futuro tránsito de los buses y de los peatones.

    Según explicó el ministro, el paso bajo nivel de Bandera es el único del eje Alameda que permite el tránsito del transporte público, por lo que su cierre obligaba a los buses a realizar desvíos que aumentaban considerablemente los tiempos de traslado.

    Asimismo, las autoridades detallaron que los buses circularán a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, con el objetivo de resguardar la seguridad y convivencia con peatones.

    “Tiene un diseño que permite, por una parte, controlar la velocidad de los buses para que no supere los 30 kilómetros por hora, y al mismo tiempo mantener los espacios que ya habían sido considerados por los distintos restaurantes, cafés, que tiene esta zona, de tal forma de mantenerlo vivo”, sostuvo.

    Por su parte, el alcalde Desbordes expresó que “hemos hecho una mixtura entre uso de peatones, terrazas, con un boulevard al aire libre y solo bus red en una pista lenta. O sea, no volvió a ser lo que era antes, donde pasaban las micros, bocinazos, autos, camiones, etc.”.

    Las autoridades además detallaron que las obras deberían estar listas para el segundo semestre.

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a la vez explicó que la idea es replicar en otros sectores iniciativas similares a las implementadas en el entorno de Meiggs, donde antiguas vías destinadas al tránsito vehicular fueron transformadas en paseos peatonales.

    “Se está trabajando con el Ministerio de Transportes una posible también semi-peatonalización de las calles Moneda y Agustinas, eliminando nosotros el actual espacio que está para autos con parquímetro. Ahí el municipio pierde el parquímetro, son ingresos municipales, pero nos parece que es una buena alternativa“, expresó.

    Servicios que transitarán por el lugar

    En la ocasión, las autoridades además se refirieron a los recorridos que pasarán por el lugar, apuntando que serán tanto diurnos como nocturnos.

    Según detalló el director de Transporte Público Metropolitano, Eduardo Castro, “por este eje van a circular tres servicios diurnos, que van a venir de la zona sur de Santiago y van a continuar sin ningún desvío, sino que directamente por el área subterránea desde San Diego hasta Bandera y van a continuar hacia la zona norte”.

    “Son tres servicios diurnos con una frecuencia de 30 buses hora en punta, luego en valle van a disminuir un poco, obviamente, y un servicio nocturno que va a circular durante toda la noche por este eje con la idea de que todos nuestros usuarios puedan tener conectividad de norte a sur sin tener un desvío”, agregó.

    Respecto al número de los servicios, estos serán: 201, 301, 306 y el recorrido nocturno 264n.

    Es así como señalaron que estos beneficiarán a los pasajeros provenientes desde el sector sur de la capital como San Bernardo, La Cisterna, San Miguel y El Bosque.

    Más sobre:BanderaTrabajosSantiago

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