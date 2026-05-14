La luminosa reinvención del trío Laia: “Es continuar ante todo, avanzar ante las adversidades”

Entraron pensando en un disco latinoamericano, pero salieron con uno pop. Un giro con peripecia. Cuando las hermanas Sofía, Laura y Manuela Squella, el trío Laia, comenzaron a trabajar en la preproducción de su nuevo disco, tenían una referencia clara. “En ese momento las tres estábamos muy rayadas con el disco de Natalia Lafourcade, el De todas las flores, que recién lo había sacado -comenta Laura-. Y decíamos, eso es lo que queremos, algo así, con este sonido súper orgánico, en vivo, folclórico, pero cercano, íntimo, chiquitito”.

Y con ese plan trazaron el trabajo de preproducción junto a su habitual colaborador, Nicolás Roa Cossio. Pero la música les mostró una bifurcación. “Ahí comenzaron a salir ideas, probar cosas distintas, meterle más guitarra eléctrica, quizás un bajo y se fue dando como súper natural -dice Sofía, la mayor-. Y nos hizo sentido porque hay mucho del pop que fue parte de nuestra historia, eso nos empezó a motivar. Se nos abrió un canal nuevo de poder crear y eso para cualquier artista creemos que es súper motivador”.

Aquel fue el eje que definió a Voy, el tercer disco del proyecto -disponible en las plataformas desde la semana pasada- que lleva a la música de Laia a otro rincón. Tras dos discos cercanos a la raíz (Nuestro Canto, 2021 y Tría, 2022), pasaron a una colección de canciones de un formato algo más convencional y con un manejo más preciso de sus recursos musicales, como sus distintivas armonías vocales. “El único límite que nos pusimos, y algo distinto a lo que estábamos haciendo, fue que le pusimos forma pop a las canciones -apunta Manuela, la menor del trío-. Quisimos que estuviera sí o sí siempre parte A, B y una parte C emocional a full. Creo que eso aportó a que inevitablemente la canción se transformara”.

De izquierda a derecha: Manuela, Sofía y Laura Squella, el trío Laia. IGNACIO SQUELLA

Y aunque el sello sónico de Laia son sus trabajadas armonías vocales (Sofía suele hacer la voz alta, Laura la central y Manuela la voz grave), en el proceso también abrieron la posibilidad de darle más espacio a voces solistas. Una decisión acertada que le dio momentos de respiro a las canciones y permite conocer la voz de cada una en diferentes contextos musicales; desde el pop dosmilero de Más que ayer (con su guiño a Phil Collins en la batería tocada por Benjamín Plaza), cruzando por la intensa Frenesí, a la fantasía soul de Baile infinito.

“Queríamos que cada una tuviera un espacio, más que tanta armonía -explica Sofía-. Que se sintiera esta cosa más pop de que cada una tuviera su lugar, obviamente tenemos referentes de muchos grupos, pero todos estos grupos poperos que escuchábamos cuando chicas siempre tenían un espacio solista. Nos dimos la chance de que se note la Laura, que se note la Manu, que se note la Sofía en términos de interpretación, de timbre, de lo que quieren comunicar y por supuesto, dejar espacios de armonía porque es algo que nos caracteriza”.

Y hubo un momento clave. La canción que abre y da nombre al disco, Voy, tuvo una transformación decisiva. “Era una especie de zamba argentina, súper seis octavos y terminó siendo cuatro cuartos, lo que la potenció infinito”, apunta Laura. De manera simbólica abre con un seco golpe de tambor -a lo Like a Rolling Stone- como para mostrar el nuevo camino. Abre el surco por el que entran los teclados, el bajo eléctrico y las guitarras. Y desde ahí no hubo vuelta atrás.

Las Laia escribieron parte del material del álbum en una escapada de fin de semana a la casa familiar en La Montaña de Teno. Un momento de comunión pues por esos días Manuela partía a radicarse por un tiempo a Barcelona, lo que les permitía compartir un tiempo de calidad que se volcó en canciones. “Creíamos que era súper importante conectar las tres y hacerlo un poquito más colaborativo, igual siempre cada una llega con una idea y desde ahí se trabaja -dice Sofía-. Fue ir a encerrarse a la pieza y darle, darle, darle. Grabamos audios, las volvíamos a escuchar y a la noche siempre hacíamos una escucha”.

El proceso acabó cerrando con la incorporación de Javier Barría en la producción musical. El reputado músico chileno, con larga experiencia en el rubro, fue clave. No solo propuso nuevos enfoques en las estructuras musicales, también grabó pistas de guitarra acústica, guitarra eléctrica, sintetizador, bajo y hasta un suave lap steel, o guitarra hawaiana, que se escucha en los temas Vendría bien y Olvidé. Un instrumento con sabor Nashville que las Squella deseaban sumar en las canciones. “Yo lo había visto una sesión de Conociendo Rusia y me encantó -apunta Laura-. Aparte es un instrumento raro, es como medio exótico. Y a la vez tiene un sonido súper dulce, bonito, familiar, es como melancólico, emocional…y nosotras somos bastante emocionales”.

IGNACIO SQUELLA

Anécdotas aparte, el aporte del lap steel de alguna forma resume el enfoque que aportó Barría a la producción del disco, formando equipo con Roa. Como un reconocimiento, ambos fueron nominados a Mejor Productor en los Premios Pulsar 2026, precisamente por Voy.

“Aunque con el Nico hemos trabajado todo lo de Laia, la idea era incluir otro productor para que hubiera un cambio. Y sentíamos que Javier le podía potenciar mucho ese lado como más noventero que buscábamos, ese sonido más eléctrico que él tiene porque es muy bueno para la guitarra -apunta Laura-. Lo empezamos a conocer más mientras estábamos produciendo, porque él nos leyó muy rápido. Nos hablaba de grupos que nunca en la vida habíamos escuchado, otros que sí, pero de repente nos mostraba canciones que nos hacían mucho sentido. Supo encontrar muy buenas referencias a toda la producción. Y eso le sumó infinito”.

La mano de Barría se hizo notar con algunas decisiones. “Para la canción Frenesí, habíamos hecho un arreglo de cuerdas y a él se le ocurrió, que en vez de las cuerdas, podía hacerle sonidos distintos de guitarra eléctrica con ese mismo arreglo y quedó exquisita -recuerda Manuela-. Él tiene un interés en buscar, le gusta el detalle. Es el señor de los sonidos”.

Y a pesar del océano de distancia, Manuela fue parte activa del proceso, participando en las reuniones de trabajo vía remoto desde la ciudad condal y grabando sus partes gracias a un buen micrófono que montó dentro de un closet, a la vieja usanza. “Yo creía que iba a ser menos comunicativo -dice-. Pero la verdad no creo que me afectó en el proceso. Me hubiese encantado estar ahí, obvio, pero de alguna forma igual yo lo estaba mirando desde otra perspectiva y también podía aportar”.

La ruta de Voy incluye dos colaboraciones, el cantautor Diego Laroze, más conocido como Laró, en Quisiera decirte adiós (un tema que pasó de ser un suave bolero a una fantasía cargada de dramatismo) y Benjamín Walker en Vendría Bien. Una colaboración que de alguna forma se trazó entre la causalidad y la complicidad; originalmente la escribieron pensando en la posibilidad de sumar a Jorge Drexler, el célebre cantautor uruguayo con el que Laia ha forjado una relación al abrirle varios de sus shows en Chile, pero no se logró. “Y ahí pensamos al tiro en el Benja, obvio que tenía que ser el Benja -dice Laura-. En ese momento él estaba yendo harto al estudio porque estaba en Chile, lo conversamos con él, le encantó el tema y fue como ‘ya démosle con todo, chiquillas. Voy’”.

El ánimo de ir hacia adelante, levantarse como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, de alguna manera cruza el relato del disco. Desde Voy, pasando por la metáfora natural que canta Walker en Vendría Bien (“Toca continuar, como cae un fruto al suelo”) y el cierre luminoso de Más que ayer. “Somos positivas -dice Sofía-. La vida es cíclica, Voy es sobre continuar ante todo, avanzar ante las adversidades. Y también la naturalidad de la vida, que tiene ciclos, tenemos que saber que también van a haber momentos buenos y malos”.

Avanzar, pero a su tiempo. Para este proceso, las músicas comentan que la clave fue seguir su ritmo vital. “Sentimos que crecimos sobre todo en haberle dado harto espacio, harto tiempo a decantar cada detalle y eso nos tiene súper motivadas”, subraya Sofía. De allí a que sea su álbum mejor logrado. Una sensación que en el trío de alguna forma aquilatan. “Yo lo veo como una nueva era, no se compara, pero creo que es un trabajo muy redondito -responde Manuela-. Aparte que nos sacamos las ganas que teníamos de hacer música así. Entonces el resultado a mí me fascina y me representa profundamente, me emociona y me identifica muchísimo. Las canciones me acompañan también, personalmente, siento que es un check gigante que no me pasa con los otros discos”.

Laia IGNACIO SQUELLA

Laia presentará Voy en el Centro GAM en octubre próximo y se espera una edición física del álbum. Asimismo, el ánimo positivo de Voy le permite tomar un impulso al trío tras haber pasado por un hito clave; su participación en el Festival de Viña 2023, donde destacaron con un segundo lugar en la competencia folklórica, con la canción Camino. Una experiencia, dicen, que también resultó crucial. Hoy incluso tienen fanaticada fuera de la capital. “De todas maneras nos aportó -dice Laura-. Nos impulsó muchísimo para llegar a regiones, por ejemplo. Siempre recordamos que la primera gira que hicimos por el sur de Chile, antes de Viña, no llegó nadie. Fue muy chistoso, como que nos iba a ver la familia nomás o la gente que estuviera por ahí. Pero después de Viña se notó muchísimo el cambio, llegó gente y siempre nos decían ‘las escuché en Viña, yo votaba por ustedes’. Igual debo decir que después de Viña, como que nos estancamos un poquito en seguir encontrando gente nueva y yo creo que eso también fue un impulso para hacer música nueva y empezar a contar desde ahí”. Toca continuar.