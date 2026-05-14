The Strokes presentan el nuevo single Falling out of Love, como adelanto de su próximo álbum Reality Awaits. La banda estrenará el tema en vivo este jueves por la noche (hora de EE.UU.) en The Late Show with Stephen Colbert, uno de los últimos shows musicales antes de su conclusión la próxima semana.

Falling out of Love sigue al single Going Shopping, el primer adelanto del álbum Reality Awaits. Grabado en Costa Rica con el productor Rick Rubin y finalizado alrededor del mundo, Reality Awaits marca el regreso de la banda con nueva música desde The New Abnormal de 2020. La canción tiene un aire melancólico y algo crooner.

El mes pasado, la banda anunció una gira mundial por Norteamérica, Reino Unido, Europa, Sudamérica y Japón, que comenzará en junio y se extenderá hasta el otoño. Entre las paradas destacan dos noches en Red Rocks, dos noches en el O2 de Londres, el RBC Amphitheatre de Toronto, el Accor Arena de París, el Ziggo Dome de Ámsterdam y más. Artistas como Thundercat, Cage the Elephant, Hamilton Leithauser, Fat White Family, The Garden, Alex Cameron, Geordie Greep, Promiseland y ÖLÜM los acompañarán en fechas seleccionadas del tour.

Tras sus actuaciones en Coachella, la banda encabezará Primavera Sound en su regreso a Buenos Aires, São Paulo y Santiago, además de festivales como Bonnaroo, Outside Lands, Summer Sonic 2026 en Japón y otros por anunciar.

Originarios de Nueva York, desde su debut en 2001, The Strokes han definido el sonido de toda una generación con su discografía aclamada.

The Strokes presenta nuevo single “Falling out of Love”: escúchalo aquí