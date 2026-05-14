En busca de repetir su mejor actuación en un major: Joaquín Niemann tiene un prometedor estreno en el PGA Championship

Joaquín Niemann se metió en la pelea por el top 10 en el PGA Championship (Photo by Pedro Salado/LIV Golf).

Joaquín Niemann recupera confianza en un terreno que le sienta bien. Tuvo una prometedora jornada inicial en el PGA Championship, el segundo major del año. Con 69 golpes y -1 en su papeleta, se ubicó como T13, aunque a solo dos palos de los líderes. El chileno sigue en búsqueda de su mejor versión.

El talagantino llegó al Aronimink Golf Club con la necesidad de dar vuelta la página tras un deslucido comienzo en el LIV Golf, pese a que ha tenido mejores sensaciones. Fue top 10 en el pasado torneo de Virginia. También recaló en el certamen norteamericano con la pretensión de reeditar lo realizado la temporada pasada. En 2025, alcanzó su mejor actuación en un torneo mayor al ser octavo en Newtown Square, Pensilvania.

Por otra parte, Niemann también debía comenzar a jugar sus cartas debido al complejo escenario que envuelve a la superliga tras la salida del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el principal sostenedor del circuito. El chileno termina su contrato este año, por lo que está explorando otras opciones junto a su entorno. Existe la chance de retornar al PGA Tour, aunque también debe tener en cuenta las restricciones que puso la organización para quienes desertaron para partir al LIV.

“Me encantaría seguir jugando golf, sería bueno ir al DP World Tour (el circuito europeo), no tengo estatus ahí, pero me gustaría y, si algún día puedo regresar al PGA Tour, me encantaría. Son escenarios si desaparece el LIV, pero no creo que eso suceda”, declaró el fin de semana pasado en Virginia, confirmando lo publicado hace unos días por El Deportivo.

Por ende, una actuación en el PGA Championship puede demostrar por qué es relevante su presencia futura en el PGA Tour en caso de que decida regresar. Además, le puede asegurar su presencia en otros majors. Por ahora, está fuera del Abierto Británico y del US Open.

En la pelea por el top 10

Niemann comenzó su día desde el hoyo 10 junto a los estadounidenses Tom Hoge y Bryce Fisher. Sería el comienzo de una jornada positiva, pese que a tuvo problemas en su inicio. Tras cinco golpes bajo par, el nacional sufrió un bogey en el 15.

No obstante, el talagantino disipó todas las dudas al instante. Consiguió un birdie en la bandera 16 para volver a ponerse a tono.

Niemann volvió a lograr un descuento en el hoyo 1 y cerró su participación únicamente con golpes bajo par. Esto le permitió escalar hasta el puesto T11, en una apretada jornada.

Por ahora, cuatro golfistas se ubicaron como líderes de la competencia. El sudafricano Aldrich Potgieter, el alemán Stephan Jaeger, el australiano Min Woo Lee y el japonés Ryo Hisatsune se instalaron en la cima con -3. Más abajo los siguen el inglés Daniel Brown; los estadounidenses Sahith Theegala, Max Greyserman, Xander Schauffele, Andrew Novak, Akshay Bhatia y Brian Campbell; y el alemán Martin Kaymer. Todos son T5, con -2.

Más atrás aparece el chileno, con -1, en un numeroso grupo con otros 25 competidores. Todos son T13 de cara a una jornada de viernes donde cualquier error puede elevarte a lo más alto o sepultarte.