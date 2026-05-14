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    Kast sale al paso de críticas tras tildar promesa de expulsión de migrantes de “metáfora”: “Quizás la palabra era hipérbole”

    El Mandatario, en su gira por la Región de Atacama, además defendió el plan de seguridad de la ministra Steinert: “Me quedo con los logros, que a mi juicio van a seguir dándose, porque lo que hemos señalado es que la mano ha cambiado”, dijo.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Pedro Rosas
    Presidente José Antonio Kast. Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

    En el marco de su gira por la Región de Atacama, donde estará hasta este viernes, el Presidente José Antonio Kast salió al paso de los cuestionamientos por sus dichos sobre la expulsión de migrantes en su administración.

    Esto, luego que ayer miércoles, en un desayuno con empresarios por la Semana de la Construcción, el Mandatario apuntó que su promesa de sacar del país a 300.000 migrantes irregulares fue “una metáfora”.

    “Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a que expulsar a 300 mil migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil migrantes, creo que entendió mal el mensaje”, fue la criticada frase del Jefe de Estado.

    En respuesta a esos cuestionamientos, en esta jornada Kast señaló desde Caldera: “Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede juzgar que un término no el más apropiado quizás, pero todos entienden”.

    “El ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo. Ven los aviones que han salido y que van a ir regularmente saliendo con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y que hoy día hay mucho menos ingresos clandestinos, ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país, y eso una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir”, afirmó.

    En su réplica, el Presidente además repasó nuevamente a la administración anterior del expresidente Gabriel Boric.

    “Pero claro, cuando tenemos un stock de carpetas que quedaron sin firmar, cuando tenemos una cantidad de solicitudes sin procesar y vemos el sistema de digitalización y cruce de datos, primero tenemos que ordenar eso para hacer todo el cruce de datos que viene y también en algún momento plantearle al Parlamento reformas legislativas”, señaló.

    Respaldo a plan de seguridad de Steinert

    El Mandatario también hizo frente a las críticas al plan en la materia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    “Los gobiernos, a mi juicio, se miden por los resultados (...) Nosotros hemos avanzado. Ustedes fueron testigos de lo que comenzamos a hacer en la frontera norte, en distintos puntos, como es Chacalluta, como es en la zona de Visviri, en la zona de Colchane, en la zona de Ollague. Y seguimos avanzando en eso, dando una señal clara”, dijo.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A eso agregó que “han visto toda la disputa que se genera por recuperar la zanja por parte del crimen organizado y cómo hemos ido enfrentando el contrabando en la zona. Y en estas semanas, en estos meses, el decomiso de droga ha aumentado. El control de las bandas de crimen organizado en el tema del robo de cobre se ha enfrentado. Y vamos paso a paso”.

    De acuerdo al Jefe de Estado, en comparación con el gobierno anterior hay mayor efectividad: “Los resultados que hemos obtenido son más contundentes que lo que se obtenía antes”.

    En esa línea, destacó los ingresos en la comunidad de Temucuicui, en La Araucanía: “El ingreso a denominados territorios autónomos es algo que se está realizando con efectividad y eficiencia. Lo vimos el día de ayer, lo vimos la semana pasada en dos lugares. Por lo tanto, más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos avanzando. Nosotros estamos concretando”.

    “Yo me quedo con los logros, que a mi juicio van a seguir dándose, porque lo que hemos señalado es que la mano ha cambiado”, zanjó.

    Avance de megarreforma

    En la ocasión, Kast también agradeció al Congreso por la maratónica jornada de ayer -y hasta esta madrugada- en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en que se aprobó casi en su totalidad el articulado del proyecto de Reconstrucción Nacional.

    “Agradecerle a los parlamentarios por el tremendo esfuerzo que hicieron. Entiendo que se den discusiones y ayer también lo plantearon los alcaldes, el tema de las urgencias, pero para nosotros como gobierno esto es fundamental, para Chile es fundamental”, enfatizó.

    Al ser requerido por las propuestas que no se aprobaron, entre ellas actualización de normas de compras públicas, excepción al derecho de autor para análisis masivo de datos, y eliminación de la franquicia tributaria para capacitación, el Jefe de Estado planteó que “eso requiere un análisis que tendremos que hacer como gobierno, si insistir o no, pero siempre dentro del marco del diálogo y ver qué es lo mejor para Chile”

    Más sobre:José Antonio KastSeguridadMetáforaMigraciónTrinidad SteinertGabriel Boric

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