Robos violentos caen 13% durante el primer trimestre de 2026 y aumentan delitos asociados a drogas

La Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer este jueves las cifras trimestrales delictuales recopiladas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito.

“Estas cifras nos ayudan a comprender la evolución de distintos fenómenos delictuales y focalizar los esfuerzos preventivos y la acción policial para frenar el avance de cada uno de ellos en el país”, explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

El informe, elaborado a partir de las estadísticas de Carabineros y la Policía de Investigaciones, dio cuenta de una disminución de 13% en los robos violentos.

De acuerdo al reporte, destacan las caídas de 16,9% en los robos con violencia e intimidación y de 18,3% en el robo violento de vehículos motorizados.

En la misma línea, los delitos contra la vida y la integridad de las personas registraron una variación de 0,7% durante el primer trimestre de 2026 respecto del año anterior.

Los casos policiales de homicidios anotaron una variación negativa de 16,7%, los de violación bajaron 12,1%, los delitos contra la propiedad disminuyeron 8,9% y los casos de violencia intrafamiliar cayeron 1,3%.

En cuanto a las incivilidades, el informe arrojó un aumento de 3,1% a nivel nacional, predominando el alza en las regiones de Los Ríos (17,6%), Aysén (13,8%) y Magallanes (13,2%).

Por otro lado, los ilícitos asociados a drogas crecieron 10,8% respecto de 2025.

De esta cifra, se desprende un incremento de 13,7% en los casos de microtráfico de sustancias.

“Si bien observamos un aumento en delitos asociados a drogas y armas, también vemos una mayor capacidad de detección y persecución de estos delitos. Esto nos da cuenta que debemos persistir en las estrategias que está impulsando el gobierno a través del Plan de Seguridad, con especial énfasis en el combate del crimen organizado”, destacó la subsecretaria Quintana.

Las regiones que presentan mayores alzas en delitos asociados a drogas son Tarapacá, con un aumento de 58,3% (de 126 a 202 casos); Atacama, con 33,2% (de 119 a 159 casos); y Magallanes, con 31,0% (de 44 a 58 casos).

También anotaron cifras al alza los ilícitos asociados a armas, con un aumento de 15,7% a nivel nacional en comparación con 2025, pasando de 5.149 a 5.991 casos durante el periodo.