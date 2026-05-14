Robos violentos caen 13% durante el primer trimestre de 2026 y aumentan delitos asociados a drogas
"Esto nos da cuenta que debemos persistir en las estrategias que está impulsando el gobierno a través del Plan de Seguridad, con especial énfasis en el combate del crimen organizado”, afirmó la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.
La Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer este jueves las cifras trimestrales delictuales recopiladas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito.
“Estas cifras nos ayudan a comprender la evolución de distintos fenómenos delictuales y focalizar los esfuerzos preventivos y la acción policial para frenar el avance de cada uno de ellos en el país”, explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.
El informe, elaborado a partir de las estadísticas de Carabineros y la Policía de Investigaciones, dio cuenta de una disminución de 13% en los robos violentos.
De acuerdo al reporte, destacan las caídas de 16,9% en los robos con violencia e intimidación y de 18,3% en el robo violento de vehículos motorizados.
En la misma línea, los delitos contra la vida y la integridad de las personas registraron una variación de 0,7% durante el primer trimestre de 2026 respecto del año anterior.
Los casos policiales de homicidios anotaron una variación negativa de 16,7%, los de violación bajaron 12,1%, los delitos contra la propiedad disminuyeron 8,9% y los casos de violencia intrafamiliar cayeron 1,3%.
En cuanto a las incivilidades, el informe arrojó un aumento de 3,1% a nivel nacional, predominando el alza en las regiones de Los Ríos (17,6%), Aysén (13,8%) y Magallanes (13,2%).
Por otro lado, los ilícitos asociados a drogas crecieron 10,8% respecto de 2025.
De esta cifra, se desprende un incremento de 13,7% en los casos de microtráfico de sustancias.
“Si bien observamos un aumento en delitos asociados a drogas y armas, también vemos una mayor capacidad de detección y persecución de estos delitos. Esto nos da cuenta que debemos persistir en las estrategias que está impulsando el gobierno a través del Plan de Seguridad, con especial énfasis en el combate del crimen organizado”, destacó la subsecretaria Quintana.
Las regiones que presentan mayores alzas en delitos asociados a drogas son Tarapacá, con un aumento de 58,3% (de 126 a 202 casos); Atacama, con 33,2% (de 119 a 159 casos); y Magallanes, con 31,0% (de 44 a 58 casos).
También anotaron cifras al alza los ilícitos asociados a armas, con un aumento de 15,7% a nivel nacional en comparación con 2025, pasando de 5.149 a 5.991 casos durante el periodo.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.