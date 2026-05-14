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    Canciller Pérez Mackenna cierra gira en India y empresa de agronegocios anuncia aumento de importaciones

    NinjaCart informó que incrementará sus compras de productos chilenos, proyectando un alza diez veces hasta cerca de US$5 millones, dijo la Cancillería chilena.

    Por 
    Patricia San Juan
    Canciller Pérez Mackenna cierra gira en India y empresa de agronegocios anuncia aumento de importaciones.

    En la última parte de su gira en India y con el objeto de impulsar las oportunidades en ciencia y tecnología, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, llegaron hasta Bangalore, el principal polo de innovación de ese país.

    Mediante un comunicado la Cancillería informó que allí sostuvieron una serie de encuentros con empresas y autoridades del sector tecnológico. Una de esas compañías fue NinjaCart, líder en tecnología en el sector agrícola, que se encarga de optimizar las rutas logísticas en la entrega de productos frescos.

    En la reunión, esta empresa ,tras un trabajo realizado junto a ProChile India, anunció que incrementará sus importaciones de productos frescos chilenos, proyectando un aumento de diez veces hasta cerca de US$5 millones, dijo la Cancillería chilena.

    “India es uno de los mercados más dinámicos y de crecimiento más acelerado del mundo, por lo que este es un hito alentador respecto de lo que viene. Estamos generando las condiciones para que más empresas busquen incrementar sus negocios con nuestro país y en ese sentido quiero destacar especialmente la labor realizada por ProChile”, señaló el canciller.

    Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó la noticia como “una señal muy positiva que demuestra el potencial para seguir fortaleciendo la relación económica entre Chile e India en áreas de innovación, tecnología y logística aplicada a sectores productivos. Además, refleja que el trabajo conjunto entre el sector público y privado puede abrir nuevas oportunidades de inversión y generar mayor valor agregado para nuestro sector exportador”.

    Las autoridades visitaron también la empresa QpiAI, entidad dedicada al desarrollo de inteligencia artificial y que cuenta con el mayor computador cuántico que opera en Bangalore y es utilizado para aplicaciones empresariales y científicas.

    Esta compañía está orientada al análisis, modelamiento y automatización de procesos empresariales en distintos sectores productivos.

    Además se reunieron con representantes del Centro de Plataformas Celulares y Moleculares (C‑CAMP), una iniciativa del Departamento de Biotecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de India. Esta organización opera como un hub de innovación, proporcionando infraestructura avanzada, además de potenciar programas de incubación y apoyo en transferencia tecnológica, impulsando soluciones en los sectores de salud, agricultura y medioambiente.

    Acercamiento al motor tecnológico de la India

    El canciller y la subsecretaria también dialogaron con el ministro de Electrónica, IT y Biotecnología del gobierno de Karnataka, Priyank M. Kharge, con quien abordaron las posibilidades de colaboración en materia de economía digital, inteligencia artificial e infraestructura digital.

    “Vemos una oportunidad concreta de cooperación con India ya que contamos con uno de los ecosistemas de conectividad digital más avanzados de América Latina, una sólida matriz de energías renovables y un marco claro de políticas públicas para la inteligencia artificial y centros de datos. Con esas condiciones, podemos posicionar a Chile como una plataforma estratégica para atraer inversión hacia nuestro continente”, dijo Pérez Mackenna.

    Bangalore es reconocida por ser uno de los centros globales de innovación más importantes del mundo y alberga la mayor concentración de empresas relacionadas a informática, centros de investigación y desarrollo tecnológico de India.

    Más sobre:CancilleríaFrancisco Pérez MackennaChileIndia

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