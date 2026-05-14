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    “Chile nos llama”: el encuentro que preparan los centros de estudio de derecha para reforzar los liderazgos del sector

    La cita -organizada por IdeaPaís, Ideas Republicanas, Fundación para el Progreso y el Instituto Libertad- se realízará este sábado y contará con la participación de algunas figuras del oficialismo como la ministra María Jesús Wulf, el alcalde Agustín Iglesias y los diputados Francisco Orrego y José Antonio Kast Adriasola.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Este sábado, a las 8:30 de la mañana, los centros de estudio ligados a la derecha IdeaPaís, Ideas Republicanas, Fundación para el Progreso y el Instituto Libertad sostendrán el primer encuentro universitario “Chile nos llama”.

    La instancia, que se realizará en la Universidad Autónoma, tiene como objetivo no solo reforzar la agenda ideológica y política del sector, sino también la formación de liderazgos jóvenes para los próximos años.

    En ese contexto, la cita contará con la participación de algunas figuras de la derecha como la minsitra de Desarrollo Social, María Jesus Wulf; el alcade de Independencia, Agustín Iglesias; y los diputados Francisco Orrego (RN) y José Antonio Kast Adriasola (republicanos).

    Según explican desde los centros de estudio, el encuentro se dará en un contexto en el que la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) cuenta con 43 federaciones activas, de las cuales 33 son lideradas por la izquierda y solamente una por la derecha.

    En ese escenario, la apuesta es que, a partir de la actividad, se pueda generar una alianza de trabajo que permita fortalecer la presencia del sector tanto en las universidades como en el mundo cultura y público.

    Al respecto, la directora ejecutiva de Ideas Republicanas, Carmen Soza, aseguró que “este encuentro es una señal importante de colaboración entre instituciones que, desde distintas miradas, compartimos principios fundamentales: la libertad, la dignidad de la persona y la importancia de la familia, el bien común, la responsabilidad, y el amor por Chile”.

    Y agregó que “si queremos que las nuevas generaciones desarrollen una verdadera vocación por el servicio público, tenemos que acompañarlas, formarlas y abrirles espacios para que desarrollen sus capacidades de liderazgo”.

    En esa línea, su par de IdeaPaís, Cristián Stewart, aseguró que “los jóvenes no pueden estar ausentes del debate. Están en el momento propicio de sus vidas para comprender los fundamentos de los principios rectores del orden social que le hacen bien al país: subsidiariedad, solidaridad y bien común, desde la libertad y dignidad que tienen todas las personas. Chile necesita de jóvenes que se tomen en serio su lugar”.

    La jornada empezará con un panel de discusión en el que participarán el exconvencional constituyente, Ruggero Cozzi (RN), el diputado Orrego, entre otros, y tendrá otros dos conversatorios.

    En el primero -enfocado en la experiencia de la dirigencia estudiantil- expondrán algunos dirigentes oficialistas como José Ignacio Palma, republicano que actualmente cumple labores en el Segundo Piso de La Moneda; la concejal de Providencia, Valentina Alarcón (Evópoli) y Kast Adriasola.

    El segundo, en tanto, lo liderarán María Jesús Wulf y Agustín Iglesias sobre el rol de los jóvenes en política.

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