La declaración ante la PDI del dueño de la productora que acusa a Arturo Vidal de estafa por fallido documental

El jugador de Colo-Colo, Arturo Vidal, enfrenta un complejo conflicto con el dueño de la productora PixiHouse Chile, Heriberto Inostroza. En septiembre del año pasado, el empresario interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Colina por el presunto delito de estafa en contra de Vidal, y de tres de sus asesores: Carlos Aliaga, Valentina Hernández y Diego Vergara.

¿La razón? La productora se había adjudicado un proyecto audiovisual que tendría a Arturo Vidal como protagonista. Se trataba de un documental donde el futbolista revelaría pasajes de su carrera y conversaría con otros jugadores.

Para adjudicarse el proyecto la productora tuvo que desembolsar US$ 96.000. Sin embargo, este no se concretó. Es más, la querella sostiene que Vidal se habría adueñado de ciertas ideas que la productora ofreció para utilizarlas en un podcast.

Toda esta maniobra dejó a la productora en una situación crítica, ya que no solo perdió el dinero entregado directamente al jugador, sostiene, sino que también adquirió deudas operativas con otras agencias y profesionales. Sumando todos estos factores, además del daño a su prestigio y el dinero que dejaron de ganar, Inostroza asegura que el perjuicio económico total supera los $200 millones.

Por todo lo anterior, acusa formalmente a Vidal y a sus representantes de haber cometido los delitos de estafa y apropiación indebida.

Bajo ese marco, el pasado 23 de abril Inostroza acudió a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y ante el comisario Felipe Aguado Ahumada prestó declaración, entregando más detalles sobre el caso.

De acuerdo a su relato, el caso partió cuando a comienzos de 2024, él tuvo una “una conversación personal y directa con el señor Arturo Erasmo Vidal Pardo, en su domicilio particular ubicado en el sector de Chicureo, comuna de Colina, con el propósito de presentarle un proyecto audiovisual original que involucraba su imagen y biografía deportiva”.

“En esa instancia, el señor Vidal manifestó interés por el proyecto y me derivó a doña Valentina Hernández, a quien presentó expresamente como su representante, a fin de que con ella se coordinara el desarrollo de los detalles. Con ella se agendó una reunión de trabajo posterior”, añadió.

Posteriormente, Insotroza tuvo una segunda reunión por el proyecto en el domicilio del futbolista. En aquella oportunidad, se presentó también Diego Vergara como representante de la imagen de Vidal.

“Actuando de buena fe y en la convicción de que la negociación avanzaría conforme a los usos comerciales, PixiHouse elaboró y entregó materialmente, en las manos del señor Arturo Vidal, un guion completo y detallado que cubría, paso a paso, el trabajo audiovisual proyectado, incluyendo: la estructura de las entrevistas, la individualización de los invitados, los temas a tratar y la forma en que éstos se irían desarrollando”, explicó.

A su parecer, “esta entrega fue determinante: permitió al querellado conocer la totalidad del esquema creativo del proyecto antes de asumir compromiso alguno”.

El dueño de la productora PixiHouse cuenta con la asesoría legal de las abogadas Alejandra Borda y Leonarda Villalobos, esta última imputada en el denominado caso Factop.

En su declaración, Inostroza señaló que después ”se realizó una reunión por videoconferencia en la que se expuso formalmente la propuesta audiovisual. A continuación, los miembros del equipo de PIXIHOUSE fueron incorporados a un grupo de la aplicación WhatsApp denominado Proyecto Arturo Vidal, en el cual se recibió un mensaje de audio indicando que al equipo del señor Vidal le interesaba trabajar con mi representada".

A cargo de la indagatoria está el fiscal Jorge Lavanderos de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana.

Dilaciones

Según el mismo escrito, entre los meses de diciembre de 2024 y abril de 2025, “el querellado y su entorno comenzaron a modificar unilateralmente el borrador del contrato definitivo, dilatando sistemáticamente la firma definitiva y exigiendo nuevas sumas de dinero”.

“En este período se invocó reiteradamente la existencia de una supuesta productora mexicana que estaría interesada en adquirir el proyecto en términos más favorables, con la manifiesta finalidad de presionar a mi representada para que aumentara los desembolsos. Posteriormente se ha podido constatar que dicha productora mexicana no existía, tratándose de una estratagema destinada a incrementar la presión económica sobre PixiHouse", indicó.

“Es especialmente ilustrativa la conducta del señor Diego Vergara, quien en determinado momento ofreció devolver 50 palos si hablaba con ‘el negro’, hecho que evidentemente jamás se concretó, y que confirma que la intención del grupo era, desde el inicio, inducir a mi representada a confiar ciegamente y a continuar entregando recursos bajo la falsa promesa de un proyecto exclusivo y de proyección internacional”, añadió.

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Según Inostroza, la productora se enteró por la prensa de que Arturo Vidal lanzaría su propio podcast (“El Reinado de Vidal”) justo cuando ellos seguían trabajando solos, y sin el apoyo del jugador, para conseguir financiamiento. En su opinión, lo más grave de los hechos es que el concepto, el formato y los temas de este nuevo espacio eran prácticamente un calco del proyecto que PixiHouse le había entregado.

Al confrontar al equipo de Vidal por esta evidente apropiación de ideas, Diego Vergara le restó importancia al asunto, excusándose con que un podcast no se podía comparar con un documental. Sin embargo, para la productora, esta respuesta solo "confirmó la mala fe con la que se había actuado: el factor de exclusividad y sorpresa contractualmente acordado estaba irremediablemente perdido".