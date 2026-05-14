Oposición continúa coordinaciones tras aprobación de megarreforma en Comisión de Hacienda y llamado de Boric a “sanar heridas”

Este jueves se reunieron en la sede del Partido Socialista los secretarios generales de los partidos de la oposición al gobierno de José Antonio Kast, en una instancia que se ha vuelto costumbre para coordinar su accionar frente a la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, que esta madrugada fue aprobado en gran parte de su articulado en la Comisión de Hacienda.

Desde el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista enfatizaron esta jornada la necesidad de continuar con este proceso frente al próximo debate legislativo. De hecho, esta misma jornada la iniciativa de Ejecutivo continuaría su discusión en la Comisión de Medioambiente.

“En el marco del contexto en el que estamos parte del desafío es seguir avanzando, seguir construyendo política. Tenemos muchas cosas que hacer, entonces bueno, hay hartas tareas por delante”, señaló la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa.

Por su parte, el secretario general del PS, Arturo Barrios, detalló: “La idea es continuar con este trabajo que lo vamos a realizar el día lunes, con diferentes ámbitos sociales, para poder observar qué es lo que está ocurriendo en la realidad chilena y cómo están percibiendo también todas las cosas y con nuestros jefes de bancada”.

A lo que continuó: “Eso es importante también porque nosotros entendemos que vienen votaciones sustantivas en el hemiciclo y posteriormente también en el Senado”.

Mientras tanto, Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, señaló sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional que “hay bien poco que rescatar”.

“Si hay algo valorable es que se estén llevando recursos para los damnificados, no tan valorable es que se los use como rehenes para aprobar una reforma tributaria junto con ellos”, añadió sobre el punto.

En la instancia también participó el Partido Liberal. Mientras tanto, desde la Democracia Cristiana se excusaron de asistir debido a que su secretaria general, Alejandra Krauss, se encontraba fuera del país. En tanto, el PPD tampoco estuvo presente debido a que sostenían una reunión por asuntos del partido.

El llamado a “sanar heridas” de Gabriel Boric

Otro punto tratado durante esta mañana fue el llamado del expresidente Gabriel Boric a “sanar heridas” al interior de la oposición, en particular para lograr una rearticulación tras la derrota electoral de diciembre de 2025.

Durante su participación en la inauguración del libro La política se metió conmigo de Daniel Hopenhayn, presentado en la Universidad de Chile y que re copila conversaciones con la exministra del Interior Carolina Tohá, el exmandatario frenteamplista realizó este llamado a su sector político.

“Tenemos que sanarlas rápido, porque de que las sanemos depende un poco la construcción del proyecto político futuro, pero el hecho de que las sanemos no mueve nada. O no mueve mucho hacia afuera”, sostuvo.

Santiago 13 de mayo 2026. El expresidente Boric participó en la presentación del libro "La política se metió conmigo" sobre la vida de Carolina Tohá. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde el Partido Socialista, la presidenta de aquella colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, resaltó que “siempre es importante poder conversar, dialogar, estar en contacto”, aunque tampoco considera que hayan “tantas heridas”.

“Sí creo que en este momento tenemos que preocuparnos desde la política de hacer las cosas, de defender a los chilenos y chilenas, porque estamos viviendo un momento muy duro. Ayer se aprueba un proyecto que beneficia a las grandes empresas, que va a permitir que el país pierda recursos por más de 2000 millones al año de dólares”, señaló al respecto.

Por su parte, Barrios resaltó precisamente las reuniones de coordinación llevadas a cabo por los partidos opositores: “Esta reunión de todos los jueves y los días lunes de los presidentes y secretarios generales es una evidente situación de juntarse, de coordinarse, de encontrar la unidad en la diversidad. Porque tenemos diferencias, que duda cabe, pero aquí tenemos una emergencia mayor, que es que Chile no retroceda en los derechos sociales conquistados durante largo tiempo y con mucho esmero”.

Mientras tanto, desde el partido de Boric, Couble resaltó que “es una invitación a una reflexión constante respecto al Chile actual, a nuestra historia política y a los desafíos que tenemos por delante”.

“Sin duda estamos avanzando en ese camino. Hemos tenido intensas coordinaciones y hoy día tenemos una preocupación común que dice en relación con esta megarreforma que quieren aprobar en el Congreso, que están aprobando, corriendo, sin diálogo. En eso nos hemos encontrado”, añadió sobre el llamado del expresidente.