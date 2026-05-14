¿Golpe a la candidatura de Flávio Bolsonaro?: Las nuevas revelaciones del caso Banco Master que complican al rival de Lula

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se dirigen a sus seguidores durante un mitin de campaña en la playa de Copacabana, el 16 de marzo de 2025, en Río de Janeiro.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro negó haber cometido irregularidades el miércoles ante la información de que solicitó millones al banquero encarcelado Daniel Vorcaro, una revelación que podría perjudicar la postulación prevista del legislador a la presidencia del país contra Luiz Inácio Lula da Silva en octubre.

Previamente, el medio digital The Intercept Brasil publicó mensajes de voz en los que Bolsonaro le pide a Vorcaro -quien está en el centro de un gran escándalo de corrupción- 61 millones de reales (12 millones de dólares) para producir “The Dark Horse”, una película que el senador Bolsonaro dice estar realizando sobre la vida de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, el cual está encarcelado. El sitio web indicó que el senador pidió más dinero después de que se pagara el monto inicial, señala The Associated Press (AP).

Eita como muda de versão rápido!



Após negar na manhã desta quarta-feira (13) que Daniel Vorcaro tenha investido no filme da história de Jair Bolsonaro, Flávio mudou sua versão após reportagem do Intercept Brasil que revelou suas trocas de mensagens e áudios cobrando parcelas do… pic.twitter.com/zylBLsxFJD — Intercept Brasil (@TheInterceptBr) May 13, 2026

La Bolsa de San Paulo cayó el miércoles 1,80 % y el dólar subió 2,31 %, hasta los 5 reales a tras el informe que vincula a Flávio Bolsonaro con Vorcaro. El diario Valor Econômico definió la jornada como el “Flavio Day” y describió un clima de fuerte tensión en el mercado tras las revelaciones sobre el financiamiento de la película.

Vorcaro -exdirector general del clausurado Banco Master, que llevaba un estilo de vida lujoso antes de ser encarcelado- está en el centro de un escándalo de fraude y sobornos que ha salpicado a varios altos funcionarios en Brasil desde que comenzó este año.

Se le acusa, entre otras cosas, de estafar a muchos de los 800.000 clientes del Banco Master -incluidos varios fondos de pensiones de gobiernos estatales- por cientos de millones de dólares, al convencerlos de realizar inversiones turbias.

Avión que transportaba al banquero Daniel Vorcaro (camisa blanca), propietario del Banco Master, llega al hangar de la policía federal procedente del centro penitenciario 2 de Potim, en el interior de São Paulo, con destino al centro penitenciario federal de Brasilia, el 6 de abril de 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

La policía federal de Brasil calcula que el fraude total del banco asciende a aproximadamente 12.000 millones de reales (2.300 millones de dólares). El caso sigue bajo investigación de la policía federal del país y del Supremo Tribunal Federal.

A pesar de ello, el senador Bolsonaro defendió su solicitud. “Lo nuestro es el caso de un hijo que busca patrocinio privado para una película privada sobre la historia de su padre. Nada de dinero público”, manifestó Flávio Bolsonaro en un comunicado. “No ofrecí ninguna ventaja (ilegal) a cambio. No sostuve encuentros privados. No fui intermediario de negocios con el gobierno. No recibí dinero”.

🚨 EXCLUSIVO: o Intercept Brasil obteve mensagens, documentos e áudios que revelam como Flávio Bolsonaro negociou diretamente com o banqueiro Daniel Vorcaro um pagamento milionário para financiar “Dark Horse”, filme sobre Jair Bolsonaro.



Vorcaro, dono do Banco Master, pagou pelo… pic.twitter.com/mdltJxrHdd — Intercept Brasil (@TheInterceptBr) May 13, 2026

Horas antes de que sus mensajes al banquero se hicieran públicos, el senador Bolsonaro dijo a periodistas en Brasilia que no tenía ninguna relación con Vorcaro. Hizo lo mismo en marzo, después de que medios brasileños informaran que su número había sido encontrado en uno de los teléfonos celulares de Vorcaro incautados por la policía federal.

El intercambio de mensajes

En uno de los mensajes difundidos por The Intercept, supuestamente enviado el día anterior a la primera detención del banquero, Flávio trata a Vorcaro con aparente cercanía, llamándolo “hermano” y diciéndole: “Estoy y siempre estaré contigo”.

Leaked audio messages linking Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro to the man at the center of a multibillion-dollar bank fraud scandal are threatening to torpedo the right-wing senator’s campaign before it even gets started https://t.co/5Kdr8tYtf1 — Bloomberg (@business) May 14, 2026

En otro mensaje de voz enviado a Vorcaro en septiembre, el senador Bolsonaro afirma que no se sentía cómodo al pedirle dinero al banquero, pero que “la película está en un momento muy decisivo”. “Hay muchos pagos atrasados, todo el mundo está tenso y yo estoy aquí preocupado por (la posibilidad de) obtener el efecto contrario de lo que soñamos para esta película”, le dijo el senador Bolsonaro a Vorcaro. El legislador ha declarado públicamente que pretendía estrenar la cinta en el tramo final de la campaña presidencial.

Daniel Vorcaro, exdirector general del clausurado Banco Master.

Según AP, envió otros mensajes en octubre y noviembre con la misma intención de conseguir financiamiento para la película. “Ni se les ocurra que no le paguemos (al actor) Jim Caviezel, a Cyrus (Nowrasteh, el director de la película). Gente de gran renombre en el cine estadounidense y mundial”, le dijo el senador Bolsonaro a Vorcaro en otro mensaje de voz en noviembre. “Ahora que estamos en el tramo final no podemos titubear, no podemos saltarnos nuestros compromisos aquí, de lo contrario lo perderemos todo”.

“En nuestro caso, lo que ocurrió fue un hijo buscando patrocinio privado para una película privada sobre la historia de su propio padre”, dijo Flávio Bolsonaro en un vídeo en respuesta al reportaje de The Intercept.

El intercambio de mensajes causó una gran repercusión política, con críticas desde los partidos que apoyan al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y también, desde fuerzas opositoras.

@AndreiaSadi: A PF investiga se recursos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro foram usados para custear despesas de Eduardo Bolsonaro nos EUA. Investigadores também analisam o papel de Flávio Bolsonaro nas negociações. O caso foi citado por Lindbergh Farias em vídeo nas redes… pic.twitter.com/CKfoaDliZi — GloboNews (@GloboNews) May 14, 2026

Entre ellos, destaca el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, un político que también se presenta a las elecciones presidenciales el próximo octubre y disputa el mismo espacio político que Bolsonaro. “Flávio Bolsonaro: oírte recibiendo dinero de Daniel Vorcaro es imperdonable. Es una bofetada en la cara de los brasileños de bien. Es necesario tener credibilidad para cambiar Brasil”, afirmó Zema.

“Realmente espero que este audio sea falso. Si es cierto, se acabó”, escribió el economista y comentarista Rodrigo Constantino en redes sociales. Constantino afirmó que “era imposible ocultar la situación” y criticó la postura de los políticos que trataban el episodio como algo normal. “Ahora es el momento de separar el trigo de la paja. Imagínense si fuera Zema o Lula, con esas conexiones y acuerdos con Vorcaro. ¿Cuál sería la reacción de ese mismo grupo? Imagínense...”.

'Fala, irmãozão', 'estarei contigo sempre': veja mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro https://t.co/KWU3mgIUvK pic.twitter.com/iCoPHdZLdH — g1 (@g1) May 13, 2026

Al igual que el comentarista, políticos de derecha, incluido el senador Ricardo Salles -quien fue ministro de Medio Ambiente en el gobierno de Bolsonaro y esta semana intercambió críticas públicas con Eduardo Bolsonaro-, han comenzado a expresar su apoyo a Romeu Zema. “¡Vamos Zema! ¡Siempre contra la izquierda!”, compartió Salles en un mensaje publicado por otro perfil. “Parece que Romeu Zema es la única solución”.

Ronaldo Caiado, también precandidato a la Presidencia, adoptó una postura diferente. En un video publicado en X, Caiado afirmó que Flávio Bolsonaro debería dar explicaciones, pero que no era un “hombre oportunista” y que era importante trabajar para que “la centroderecha brasileña no se divida, no rompa esta unidad para que podamos derrotar al PT (Partido de los Trabajadores) y a Lula en las urnas”.

CPI DO BANCO MASTER JÁ! Chegou a hora de separar os inocentes dos bandidos pic.twitter.com/GIfU99Acor — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 13, 2026

Aliados del gobierno del presidente Lula defendieron la investigación del caso e incluso pidieron el arresto de Flávio Bolsonaro. El diputado Lindbergh Farias presentó una denuncia penal ante el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, la Policía Federal y la Fiscalía General, solicitando la detención preventiva del senador.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, declaró en redes sociales: “Una semana después de que Flávio afirmara que Banco Master está vinculado al PT, se filtra una grabación de audio en la que exige 134 millones de reales a Vorcaro. La Tierra plana no gira, se voltea”.

As máscaras estão caindo… Compartilhe a verdade! 🇧🇷 pic.twitter.com/8x3AcvEI0s — PT Brasil (@ptbrasil) May 13, 2026

Durante un evento en Sao Paulo esa misma noche, el exministro de Hacienda y precandidato a gobernador de Sao Paulo, Fernando Haddad, se burló de las conversaciones reveladas por The Intercept. “El tipo pide una contribución de 134 millones de reales para su familia y la gente está aterrorizada. Es normal. Brasil se ha convertido en una cleptocracia porque la gente ha perdido el sentido del humor. Pidió eso para hacer un documental sobre su padre. ¡Hasta yo podría hacerlo!”, declaró.

¿Cambio de candidato?

El consultor político Thomas Traumann señaló a AP que las revelaciones podrían afectar negativamente la campaña de Bolsonaro, cuando falta poco para que su Partido Liberal (PL) lleve a cabo su convención para incluirlo en la boleta. “Debido a que Flávio Bolsonaro es un político desconocido cuyo mayor activo es ser hijo del expresidente, un escándalo como este podría tener un impacto devastador”, observó Traumann. “Que (Flávio Bolsonaro) pida dinero y muestre cercanía con un banquero que está bajo investigación policial por fraude podría obligar a la oposición de Brasil a cambiar su candidato, para mantener sus posibilidades”.

Expertos entrevistados por BBC News Brasil creen que las revelaciones tienden a profundizar las disputas internas en la derecha, además de reducir la competitividad de Flávio. Según la politóloga Mayra Goulart, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), hasta ahora Flávio Bolsonaro había optado por la cautela en la precampaña, confiando en la transferencia de votos de su padre. “Estos elementos podrían alterar el rumbo que parecían estar tomando las cosas”.

Aliados de Flávio Bolsonaro temem novas revelações e citam operação contra pai de Vorcaro como prova de que 'PF não vai parar'. Leia no blog do @ValdoCruz https://t.co/SZHWD25Ja1 #g1 — g1 (@g1) May 14, 2026

El politólogo Claudio Couto, de la Fundación Getulio Vargas, también cree que el episodio tiene el potencial de frenar el ascenso del senador en las encuestas y considera que la gravedad del caso podría aumentar si se publican nuevas revelaciones en los próximos días. “Si esto se repite, como sucedió con Vaza Jato, puede que hoy aparezca una cosa y mañana otra. Entonces el compromiso será mucho mayor”.

Yuri Sanches, director de riesgo político de Atlas/Intel, afirma que aún es demasiado pronto para medir el alcance del impacto electoral del episodio, pero que el daño podría ser significativo. “Un caso como este tiene el potencial de afectar negativamente a Flávio de una manera cuya magnitud aún debemos cuantificar”.

“Yo creo que electoralmente lo va a afectar, porque sin duda una parte de la población indecisa ahora tiene un motivo fuerte para no votar por Flávio Bolsonaro. En esa parte de la población indecisa, esas revelaciones de ayer (miércoles) sobre la implicación en el caso Vorcaro van a hacer estrago en la candidatura de Flávio Bolsonaro. Ahora, ciertamente, en una parte de los electores bolsonaristas que ya definieron su voto, le va a afectar también, pero de manera más limitada. Va a haber una caída de la intención del voto en ese sector del bolsonarismo de base, pero en menor medida”, comenta a La Tercera el analista de la Universidad de Sao Paulo, Rafael Duarte Villa.

#BolsoMaster: o escândalo muda de nome, mas os personagens são sempre os mesmos. 💸 pic.twitter.com/2EkXNP5inQ — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 13, 2026

“Ya se comienza a ver políticamente que Flávio pierde frente a los propios competidores de derecha, por ejemplo, el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, y el exgobernador Ronaldo Caiado del estado de Goiás”, agrega.

La admisión del financiamiento de Vorcaro derivó en reuniones de emergencia dentro del Partido Liberal, donde dirigentes analizaron el impacto electoral de la crisis y comenzaron a circular versiones sobre una eventual candidatura alternativa de la exprimera dama Michelle Bolsonaro, indicó la agencia Ansa.

Sin embargo, Flávio Bolsonaro afirmó que su padre descarta por completo esa posibilidad. De acuerdo con el diario O Globo, sectores del PL consideran prematuro hablar de un reemplazo, aunque admiten que el nombre de Michelle Bolsonaro empezó a mencionarse como alternativa en caso de un agravamiento del escándalo.

La relación entre ella y Flavio Bolsonaro es históricamente tensa y la exprimera dama nunca manifestó públicamente apoyo a la candidatura de su hijastro.