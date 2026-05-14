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    ¿Cuándo se celebra el Día del Padre 2026?

    La tradicional fecha de reunión familiar tiene una jornada establecida en Chile.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo se celebra el Día del Padre 2026? Foto referencial de archivo

    Tras la reciente celebración del Día de la Madre cabe preguntarse por el momento equivalente en que se celebra el amor a papá, con la próxima conmemoración del Día del Padre.

    Se trata de una jornada ideal para las reuniones familiares, en torno a una de las importantes figuras del hogar.

    Cabe aclarar que este festejo cuenta tanto con una fecha oficial establecida como con un día comercial, que varía en cada calendario anual.

    Cuándo es el Día del Padre 2026

    El Día del Padre de este año se celebra en Chile durante el domingo 21 de junio de 2026.

    Sin embargo, la fecha oficial de esta celebración se encuentra estipulada para el 19 de junio, tal como se estableció en 1977 mediante el decreto 1.110.

    Como suele aplicarse en este tipo de jornadas, tradicionalmente la fecha se traslada al tercer domingo de junio, dando como resultado el también llamado día comercial.

    ¿Cuándo se celebra el Día del Padre 2026? Foto referencial

    La celebración se encuentra instaurada como costumbre en variedad de países alrededor del mundo, aunque con meses variables.

    Por ejemplo, territorios como España, Italia o Portugal lo celebran el 19 de marzo, coincidiendo con el día de San José, padre putativo de Jesucristo.

    En el sitio de historia de Nacional Geographic también se resume que la celebración a los padres se sitúa en junio en Estados Unidos y países de Latinoamérica, pero se traslada a noviembre en lugares como Estonia, Suecia, Finlandia y Noruega.

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