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    Condenan a presidio perpetuo a autores de secuestro con homicidio ocurrido en Pudahuel

    Los hechos ocurrieron en 2023, cuando las víctimas fueron trasladadas mediante amenazas a un domicilio, donde fueron torturadas y asesinadas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Cuatro sujetos fueron condenados por un secuestro con homicidio ocurrido en septiembre de 2023 en la comuna de Pudahuel.

    El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al líder de la organización, Benjamín Bordillo Catrimán (23), a presidio perpetuo calificado por su participación en la planificación y ejecución del crimen, mientras que los otros dos adultos fueron condenados a presidio perpetuo simple.

    En tanto, la imputada —quien tenía 17 años al momento de los hechos— fue condenada a cinco años de internación en régimen cerrado y otros cinco años en régimen semicerrado.

    De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos ocurrieron en septiembre de 2023 cuando los sujetos, que se dedicaban al tráfico de drogas en el sector, trasladaron mediante amenazas a un hombre de 50 años y a una mujer de 45 años, quienes eran pareja, a un domicilio ubicado en calle Pretoria de dicha comuna.

    Allí golpearon y torturaron a las víctimas, para finalmente asesinarlos y desmembrarlos, trasladando sus restos hasta un sitio eriazo en donde los enterraron y fueron encontrados dos meses.

    La fiscal Jefa de Investigación Especializada Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, destacó la condena, a la vez que señaló que “esta investigación fue particularmente compleja, dado que ambos cuerpos fueron encontrados a lo menos dos meses después del hecho en sí y de la presunta desgracia inicialmente denunciada”.

    “Debimos valernos de las declaraciones de la Brigada de homicidios, en este caso, a través de las cuales se incorporaron algunos testimonios que conjunto con la prueba pericial dieron cuenta de la participación de cada uno de estos cuatro acusados”, añadió.

    Más sobre:FiscalíaHomicidioSecuestroPudahuel

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