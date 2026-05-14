Echeverría Izquierdo sube sus ganancias por proyectos de minería en Chile y Perú.

La constructora e inmobiliaria Echeverría Izquierdo registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por $5.732 millones el primer trimestre, cifra que representó un aumento de 11,9% frente a igual periodo de 2025.

El sector económico de minería generó el 65,4% de los ingresos consolidados y contribuyó con el 54,9% del resultado neto consolidado. Esto tras anotar un incremento de 9,9% en su resultado operativo interanual, impulsado por el buen desempeño en las obras en las que la compañía tiene presencia.

“Los resultados consolidados del primer trimestre de 2026 demuestran una mejora en la eficiencia operativa, en el rendimiento de los segmentos clave y en la generación de caja. Son también una prueba de la exitosa estrategia de negocios que estamos implementando, y que nos permite proyectar un sólido posicionamiento en la industria en los próximos años”, señaló Pablo Ivelic, gerente general de Echeverría Izquierdo en un comunicado.

En el primer trimestre los ingresos consolidados subieron 42,4% interanual a $190.883 millones. En su reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la compañía precisó que existen negocios conjuntos y empresas asociadas que no consolidan en sus ventas, tales como: Pares y Álvarez (participación de un 29%, ingresos totales por $11.823 millones), Inmobiliaria Puerto Nuevo Antofagasta S.A. (participación de 33,3%, ingresos totales por $421 millones), Inmobiliaria SJS S.A. (participación de 33,3%, ingresos totales por $384 millones), Inmobiliaria Sur Treinta SPA. (participación de un 35%, ingresos totales por $107 millones), entre otros.

Añadió que hay proyectos cuyos ingresos se consolidan al 100% pese a compartir participación (EPC con Pares & Álvarez en Muelle de Centinela) o tener contrato de cuentas en participación (en partes iguales con Excon en proyecto de División Radomiro Tomic de Codelco).

Segmentos

La compañía indicó que al cierre del primer trimestre el segmento de Construcción y Montajes Industriales registró ingresos por $101.053 millones, duplicando lo anotado en igual período del año anterior.

“Este crecimiento se explica por la intensiva operación de proyectos relevantes, tales como EPC Muelle Centinela, Construcción y Montaje del área seca de óxidos e hidrometalúrgica, Construcción y Montaje Electromecánico, Ampliación Botadero Fase IX y el proyecto Parque PG3A, los cuales en conjunto representan un 52,9% del total consolidado”, dijo la empresa.

Añadió que Servicios Especializados Industriales tuvo ingresos por $47.223 millones, un 6,7% menos que igual periodo del año anterior. En tanto, Soluciones Habitacionales para sectores medios registró ingresos por $25.910 millones, lo que representó un aumento de 61,8% en comparación con el primer trimestre de 2025. La compañía explicó que el alza se debió principalmente al alto nivel de escrituración de proyectos de la filial en Perú (principalmente proyecto “All”).

Edificación Comercial y Mixta, cuyo foco está en proyectos de edificación de envergadura, tuvo ingresos por $16.697 millones, manteniendo el nivel mostrado el primer trimestre del año anterior.

Participación

“Si comparamos los ingresos por sector económico con igual periodo del año anterior, los mayores aumentos porcentuales al cierre del 31 de marzo 2026 están dados por proyectos en Minería, totalizando $124.835 millones con un 85,6% más que al 31 de marzo 2025, representando el 65,4% del total de los ingresos, destacando dentro de este sector la operación tanto en Chile como Perú”, dijo la empresa.

Por otra parte, los ingresos en el sector Soluciones Habitacionales para segmentos medios y Edificación habitacional aumentaron 61,8% y 169,6% respectivamente representando al 31 de marzo un 16,1% del total de los ingresos.

Al 31 de marzo 2026, el backlog de las actividades de ingeniería, construcción y servicios para la industria asciende a $797.278 millones con un aumento anual de $37.317 millones.