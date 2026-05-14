Juan Martín Lucero ofrece disculpas por polémico video filtrado en la U: “Eso no se hace; se me fue de las manos”

Abril vivía sus primeros días y Juan Martín Lucero era baja en la U por un desgarro. El diagnóstico del cuerpo médico de la U era que iba a estar al menos tres semanas fuera de las canchas, pero regresó en casi siete días.

El “milagro” lo había producido su kinesiólogo personal, Adrián Arienza, el cual se jactaba de dicho tratamiento en un video que subió a sus redes sociales. “El diagnóstico inicial fue un desgarro de semimembranoso, pero cuando lo evalué tenía una lesión del tendón el recto interno y una lesión de la aponeurosis del semimembranoso”, aseguró el profesional que en “tres días de trabajo” logró sanarlo.

Y cierto es que el atacante argentino pudo volver a jugar antes de lo esperado, pero las afirmaciones del profesional argentino no cayeron nada bien en los galenos de la oncena estudiantil. De hecho, el ariete tuvo que disculparse con los médicos para poder zanjar la polémica al interior del Centro Deportivo Azul. Un mes y medio después lo abordó públicamente.

“Siempre que hay un lugar menciono que hay alguien que me ayuda externamente... Lamentablemente ocurrió el hecho del video y si bien en el club ya todos sabían, no fue bueno lo que hizo”, aseguró el futbolista.

Luego agregó que “eso para mí no se hace. El video no está mal, sino lo que habla, porque expone el al club y al cuerpo médico sin saber todo el trasfondo o lo que puede generar. Le pedí disculpas al cuerpo médico, no lo controlé, se me fue de las manos”.

Por lo mismo, ahora trabaja silenciosamente en recuperar su mejor nivel y para ello, busca soporte en profesionales de la salud mental tanto externos como internos. “Lo mental es 70% en la parte futbolística y tengo un sicólogo personal y un apoyo aquí en el club... A veces no hay mucha explicación. A veces uno trabaja bien y no se da por más que le de vueltas y a veces cuando menos te lo esperas, llega”, reveló.

Foto: @udechile (X).

El duro partido que tienen con Cobresal

La U irá hasta El Salvador para enfrentar a Cobresal en la Liga de Primera. Un reducto donde los azules no ganan hace 10 años. Además, las lesiones -otra vez- merman la planilla estudiantil.

“Vamos a enfrentar a un rival muy complicad. Hace mucho tiempo la U no logra ganar allá, ellos están peleando puestos bajos, pero sabemos el equipo que somos, el plantel que tenemos y sí, hay varias bajas, pero hay un plantel muy competitivo y nos preparamos todos para poder estar y competir”, aseveró Lucero.

Luego el atacante transandino añadió que “hemos ido de menor a mayor, pero estos últimos partidos -aunque con La Calera fue un resultado adverso- hay una mejoría y el equipo está en crecimiento. Las lesiones nunca han dejado conformar el plantel de manera completa y hubo cambio de entrenador, hubo varios factores que hizo que el equipo fuera de menor a mayor y estamos en eso, encontrando nuestra mejor versión”.

Finalmente, el “Gato” concluyó que “somos un equipo que intenta tener mucho la posesión de la pelota y es la mejor herramienta para contrarrestar el ahogo de la altura. Vamos a conseguir los tres puntos, a presionar cuando se debe y a ser lo más inteligente para aprovechar los momentos del partido. Estamos bien preparados, no hay que hacer tan mental la altura, si bien es un factor que influye, no hay que pensar mucho en eso”.