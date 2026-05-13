El desahogo del DT de Sevilla tras vital triunfo: “No tengo miedo de poner a nadie, ni a Alexis con treinta y muchos”

Sevilla vuelve a sonreír. El equipo andaluz, otrora animador de LaLiga y las copas europeas, venció con remontada en Villarreal y escapó a cuatro puntos de los puestos de descenso. La tercera victoria en línea para un equipo abrumado por una situación que no visitaba hace más de un cuarto de siglo.

“Es difícil de pensar lo que estamos haciendo. El equipo había ganado 8 partidos en 31 jornadas y llevamos 4 de 7”, dijo el técnico sevillano Luis García Plaza tras este triunfo y agregó que “hemos ganado al campeón de Copa el otro día, ganamos al Espanyol y ahora lo hicimos ante un equipo de Champions”.

Requerido para un análisis del duelo, el DT explicó que “creo que nosotros hemos llegado muy bien y algunas veces nos faltaba eso. Sin embargo, los jugadores, sobre todo los de ataque, estaban haciendo un gran duelo”.

En la misma línea, el madrileño compartió sus impresiones después de que su equipo se fuera en desventaja de dos goles, cuando el encuentro no llegaba a los 20 minutos.

“Vas 2-0, entonces dices hostias, esto es difícil. Hemos podido ajustar después de esa situación a un ajuste con Rubén y con Oso. Ahí creo que les hemos encontrado lo mejor. En la segunda parte, quitando el final que no ha quedado bien, ha sido perfecta. Hay que estar orgullosos de los 43 puntos, pero yo como entrenador tengo que pensar que todavía no se ha hecho nada, porque está ganando todo el mundo”, afirmó el adiestrador de los nervionenses.

Asimismo, agregó que “sé que estamos muy eufóricos ahora, pero el domingo tiene que ser un manicomio otra vez en nuestra casa, nos hace falta puntuar. Cuando hay un pesimismo, yo intento tranquilizar; cuando es optimismo, también tengo que tranquilizar, porque todavía no está hecho. Nos viene el Real Madrid, después vamos a campo del Celta”.

Mensaje al Dilla

Una de las características de este nuevo proyecto es la carencia de figuras consulares, duro contraste con otras temporadas, cuando Sevilla era el gran proveedor de las potencias del fútbol europeo.

“El Sevilla es un club muy grande y la responsabilidad también. Cuando todo el mundo dice que vamos a descender, yo digo que no; ahora que todo el mundo dice que nos vamos a salvar, también digo que no. Hay que seguir y vamos a ver lo que haga falta”, afirmó el DT.

Consultado por la gran cantidad de jugadores de las inferiores, García Plaza afirmó que los goles de Oso y Kike Salas advierten sobre su importancia en este proceso.

“El otro día, uno no se da cuenta, pero terminamos jugando con una defensa que era Juanlu, Castrín, Kike y Oso. Así es este Sevilla y tenemos que tirar de la cantera. En momentos de austeridad esa cantera vos lleva hacia adelante, yo no tengo miedo de poner a nadie, ya lo he demostrado, ni a Alexis con con treinta y muchos, ni a Manu Bueno que ahora no está, ni a Juanlu, ni a César, ni a nadie”, afirmó el entrenador.