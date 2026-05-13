A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Coquimbo Unido y Colo Colo protagonizan un nuevo cruce durante este miércoles para ponerse al día por la Copa de la Liga, en el marco de la cuarta fecha.

Los Albos llegan en búsqueda del pase a semifinales liderando el Grupo A con 10 puntos y son escoltados precisamente por los Piratas, que suman ocho unidades.

Un duelo que llega luego que ambos clubes se enfrentaran por la Liga de Primera, donde el Cacique resultó victorioso.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Colo Colo

El partido de Coquimbo Unido contra Colo Colo es este miércoles 13 de mayo, a las 19:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo

El partido de Coquimbo Unido contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Además, la cobertura online de la Copa de la Liga se encuentra en la plataforma HBO Max.