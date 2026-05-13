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    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    La tercera edición del evento reunirá a cerca de 20 proveedores de banquetería, fotografía, música, decoración y otros servicios clave para organizar un matrimonio, en una jornada gratuita que incluye degustaciones y actividades en vivo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    Organizar un matrimonio suele comenzar como una idea romántica, pero pronto se transforma en una lista de decisiones complejas y tediosas: fechas, presupuestos, menú, música, fotografía, decoración.

    Con ese escenario en mente, el sábado 13 de junio se realizará la tercera versión de Cásate Conmigo Fest, una feria para novios organizada por Ko Eventos en su centro de eventos ubicado en El Manzano, en pleno Cajón del Maipo.

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    La actividad está pensada para parejas que están planificando su día de bodas y buscan concentrar, en una sola tarde, distintos aspectos de la celebración: el lugar, la banquetería, la ambientación, la música con cerca de 20 proveedores especializados en matrimonios.

    “Hay parejas que llegan con una mezcla de ilusión y agotamiento. Quieren que todo salga lindo, pero muchas veces no saben por dónde empezar”, señala Cristina Naranjo, socia de Ko Eventos.

    “La idea de esta feria es que puedan mirar, probar, conversar y sentir si este lugar les hace sentido para su matrimonio”, agrega.

    Más expositores y shows en vivo

    Las dos versiones anteriores agotaron sus inscripciones. Según cuenta Naranjo, varias parejas quedaron fuera y luego consultaron por una nueva fecha.

    “Nos escribieron mucho después de las primeras versiones. Había parejas que no alcanzaron a inscribirse y otras que pidieron una nueva versión por el boca en boca”.

    Para esta edición, el formato suma más expositores, shows en vivo, premios y una mini fiesta de cierre.

    Las parejas podrán probar la cocina de Christian Allan, socio y chef de Ko Eventos, ver cómo se arma una pista de baile, escuchar música en vivo y conocer propuestas de fotografía, decoración, alojamiento y otros servicios que habitualmente se contratan por separado.

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    Durante la jornada se realizará un bingo con premios entregados por los propios expositores, entre ellos sesiones fotográficas, noches de alojamiento y servicios de banquetería.

    También habrá barra de tragos, oferta gastronómica y distintas actividades a lo largo de la tarde. Cada asistente decide qué consumir en la barra y en la cocina.

    “Cuando una pareja prueba la comida, ve el montaje y escucha a los proveedores en acción, entiende mucho más rápido qué quiere y qué no quiere. Eso baja la ansiedad, porque deja de imaginar todo desde cero”, explica Naranjo.

    ¿Dónde queda y cómo inscribirse?

    Ubicado a unos 35 minutos de Santiago, Ko Eventos se emplaza en el Cajón del Maipo.

    La entrada es gratuita, con inscripción previa a través del formulario disponible en la biografía de Instagram de @koeventoscajondelmaipo.

    “Nosotros somos muy detallistas. Nos importa que los novios no sientan que tienen que inventar todo desde cero. Hay parejas que llegan con una lista enorme de pendientes y se van diciendo: ya, ahora esto se ve posible. Eso para nosotros vale mucho”, cierra la socia de Ko Eventos.

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