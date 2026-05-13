Ministro Rabat señala que harán “todo lo posible” para reingresar en dos o tres meses el Plan Nacional de Derechos Humanos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, enfatizó este miércoles la intención de su cartera de hacer “todo lo posible” para ingresar en un plazo de alrededor de dos o tres meses el retirado Plan Nacional de Derechos Humanos.

Lo anterior durante una presentación de su parte y del subsecretario de Derecho Humanos, Pablo Mira, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La discusión surgió tras conocerse que el ministerio retirara de Contraloría el decreto vinculado al funcionamiento del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos en marzo pasado.

Al respecto, y también durante esta jornada, desde la cartera enfatizaron que el plan se encuentra sometido a una revisión y que cuando esta termine volvería al ente contralor.

En ese sentido, el ministro enfatizó ante la comisión que “no existe un plazo” tras la consulta particular sobre el tema del diputado Roberto Celedón (Ind. FA).

“Como no hay plazo, lo hemos señalado en la primera presentación que se hizo a esta comisión y puede estar ahí en las láminas que tiene el diputado (Roberto) Celedón, vamos a intentar hacer todo lo posible por responder los plazos que se han demorado los gobiernos anteriores, y eso ha estado entre los dos y los tres meses ”, declaró Rabat.

A lo que añadió: “Haremos lo posible, no tenemos un plazo legal que nos constriña a ello. Pero señor diputado el compromiso, y se lo reitero, porque para nosotros es muy relevante esto, es cumplir lo antes posible con devolver el programa nacional de Derechos Humanos a la Contraloría para el trámite de toma de razón”.

“Ese es el compromiso que tenemos diputado, y lo tengo que cumplir, porque me estoy comprometiendo con usted y toda la comisión a hacerlo, dentro de la medida de lo posible. Usted vio en las láminas, es mucho el trabajo que importa, y evidentemente queremos hacerlo bien y que recoja también la mirada que yo he dado con anterioridad, a que los Derechos Humanos no corresponde a una mirada unilateral, sino que a este conjunto de antecedentes que responde a la idea fundamental de que es el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana”, concluyó sobre el asunto.