Rafael Araos concreta su amenaza y renuncia como subsecretario de Ciencia tras desencuentro con ministra Lincolao

Este lunes se concretó lo que durante la semana ante pasada estuvo a punto de ocurrir: la renuncia del subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, tras un quiebre con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao.

Aunque el gobierno quería esperar hasta este martes para darlo a conocer, fuentes de la cartera señalan que este lunes Araos se fue a despedir de los funcionarios en la misma jornada que Lincolao volvió desde su gira a Estados Unidos. Su partida a Norteamérica, de hecho, había dejado en pausa su conflicto con el ahora exsubsecretario.

Las desavenencias se dieron luego de que en el ministerio comenzara a correr entre los funcionarios fuerte la idea de que se consumarían despidos. Esa crisis había arrancado antes, el jueves 30 de abril, cuando la ministra le solicitó al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones dentro de la repartición.

Según distintas fuentes conocedoras del episodio, esto involucraba a cerca de 40 personas, lo que implicaba desvincular a cerca de un 30% de la dotación total.

Araos se negó y según diversas fuentes no quiso firmar los despidos, ofreciendo su renuncia. Sin embargo, esa dimisión nunca se concretó, entre otras cosas, por el viaje de Lincolao a Estados Unidos, en su gira con el canciller bajo el programa “Choose Chile”. Según relatan fuentes internas, la ministra dejó instruido el proceso antes de salir del país y le encargó personalmente al subsecretario materializar las desvinculaciones. Ahí se produjo el punto de ruptura.

Rafael Araos, jefe de epidemiología del Minsal AILEN DIAZ

Y así, con el regreso de Lincolao a sus funciones en suelo chileno este lunes, el conflicto, que sólo estaba pausado, terminó con la salida definitiva de Araos.

Pero no fue el único. Junto a él concretaron su salida la jefa de gabinete, Camila Skewes; y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle. Las amenazas de otras salidas ya se venían dando desde instalada la idea de que Araos podía terminar dando un paso al costado.

Las renuncias son tema no menor para Lincolao, considerando que bajo el contexto de ahorro fiscal instalado por el gobierno, en Ciencia habían decidido fusionar los gabinetes del ministerio y de la subsecretaría, lo que implica que actualmente la secretaria de Estado también se quedó sin esos escuderos.

En reemplazo de Araos, de manera subrogante, asumirá Carolina Rossi, directora de Tecnologías Emergentes del ministerio, que llegó a trabajar con Lincolao a inicios de abril.

El ahora exsubecretario no tiene militancia política, es especialista en Medicina Interna, infectólogo y Magíster en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard. Su currículum había llamado la atención de la ministra Lincolao para reclutarlo como subsecretario al inicio de esta administración.

Y es que, además, el profesional ya tenía experiencia en el ámbito público, habiéndose desempeñado como jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en la pandemia, y lideró el desarrollo de plataformas informáticas para la vigilancia epidemiológica. Ahí adquirió notoriedad.

Araos se transforma así en la primera baja relevante para el gobierno de Kast. Es el primer subsecretario en dar un paso al costado, al margen de los numerosos seremis que han seguido el mismo camino.

Por otro lado, desde el interior de la cartera acusan que el ambiente se ha vuelto insostenible entre la gestión de la ministra y los trabajadores del ministerio.