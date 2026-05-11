SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Diputados laboristas piden renuncia de Starmer y premier asegura que su salida “sumiría en el caos” a Reino Unido

    Según el recuento de la cadena británica Sky News, un total de 37 diputados laboristas en el Parlamento británico han reclamado un plan para un salida ordenada de Keir Starmer.

    Por 
    Europa Press
    El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. Foto: @Keir_Starmer en X

    Una treintena de diputados laboristas se sumaron en las últimas horas a la demanda de dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, tras la debacle de la formación en las elecciones locales del pasado jueves, en las que ganó terreno la formación de ultraderecha, Reform UK, liderada por Nigel Farage, pese a que por el momento el líder británico ha rechazado su marcha insistiendo en que solo ahondaría el “caos” político en el país.

    Según el recuento de la cadena británica Sky News, un total de 37 diputados laboristas en el Parlamento británico han reclamado un plan para un salida ordenada de Starmer, lo que provocaría a su vez un cambio al frente del Ejecutivo británico. Para prosperar, cualquier iniciativa para destituir a Starmer como líder laborista tiene que recabar el respaldo de 81 miembros del Parlamento.

    Entre los últimos dirigentes laboristas que apuestan por la marcha de Starmer se encuentra Paulette Hamilton, representante en la circunscripción de Birmingham, tradicional feudo laborista en el que el laborismo pasó de 65 ediles a solo 17 en las últimas elecciones. “Necesitamos una transición ordenada y tenemos que elaborar un plan. Starmer debe encargarse de ello, sobre cuándo va a dimitir y cuándo se llevará a cabo esa transición”, afirmó, insistiendo en que el pueblo británico “se ha pronunciado”.

    En la misma línea, David Smith, diputado por la circunscripción de North Northumberland, en el norte de Inglaterra, señaló tras el discurso de Starmer en el que rechazó su dimisión que piensa que el primer ministro es un hombre “íntegro”, pero le ha pedido un “calendario claro” para su salida. “Esta debe ser ordenada y digna; por el propio primer ministro, por el Gobierno, pero sobre todo por el bien del país”, declaró.

    Por su lado, Bell Ribeiro-Addy, elegida por la circunscripción londinense de Clapham y Brixton Hill, insistió en que Starmer “no cuenta con un plan creíble” por lo que ha insistido en que fije un plazo para su marcha como líder del partido y del Ejecutivo británico. “El proceso para reemplazarle no debe ser una coronación”, indicó, señalando la necesidad de un proceso interno en el seno del laborismo.

    Starmer reconoció este lunes “frustración” con su figura tras los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales del pasado jueves, aunque volvió a rechazar su dimisión apostando por darle la vuelta a la situación, tras asegurar en que su marcha solo “sumirá en el “caos” a Reino Unido.

    “No voy a ocultar el hecho de que tengo detractores, incluso dentro de mi propio partido. Y tampoco voy a ocultar el hecho de que tengo que demostrarles que están equivocados. Y lo haré”, afirmó el dirigente laborista, recalcando que su salida solo ahondaría en “el caos” en el que, ha dicho, “los conservadores lo hundieron una y otra vez” con sucesivos cambios de liderazgo desde 2019.

    Más sobre:Reino UnidoKeir StarmerPartido LaboristaElecciones localesReform UKNigel FarageMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lula tras reunión con Bachelet: “Su experiencia la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la ONU”

    Universidad de Chile elige a máxima autoridad este martes: son cuatro candidatos que se presentan a la rectoría

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder

    Loreto Maturana se defiende frente a Comisión de Salud del Senado y califica de “abrupta” su salida del Hospital San Antonio

    Bachelet se reúne con Lula en Brasil para apuntalar su candidatura a la ONU

    Tribunal aplica remisión condicional a condenados por corrupción en Vialidad de Arica

    Lo más leído

    1.
    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Corea del Norte lanzará un ataque nuclear en caso de que lider Kim Jong-Un sea asesinado

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    Bono Dueña de Casa: revisa con el RUT si corresponde recibir el aporte económico

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general proyecto Escuelas Protegidas
    Chile

    Comisión de Educación del Senado aprueba en general proyecto Escuelas Protegidas

    Universidad de Chile elige a máxima autoridad este martes: son cuatro candidatos que se presentan a la rectoría

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT

    Wall Street cierra en nuevos máximos históricos, pero en Chile el Ipsa se despide con números rojos
    Negocios

    Wall Street cierra en nuevos máximos históricos, pero en Chile el Ipsa se despide con números rojos

    Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema en disputa con gremio lechero: “Hoy más que nunca, NotGuilty”

    Canciller Pérez Mackenna encabeza encuentro con empresarios en India

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero
    Tendencias

    Qué es el norovirus, el brote que enfermó a 115 personas en un crucero

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras
    El Deportivo

    Tomás Barrios se estrena con una accidentada victoria en el Challenger de Oeiras

    Las Diablas aseguran amistosos de lujo para preparar el Mundial de Bélgica y Países Bajos

    ¿Irá al Mundial? Carlo Ancelotti alimenta la ilusión de Neymar y lo incluye en la lista preliminar de Brasil

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder
    Cultura y entretención

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder

    “No soy un erudito”: John Cheever, el regreso del “Chéjov de los suburbios” a sus relatos más icónicos

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

    Lula tras reunión con Bachelet: “Su experiencia la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la ONU”
    Mundo

    Lula tras reunión con Bachelet: “Su experiencia la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la ONU”

    Diputados laboristas piden renuncia de Starmer y premier asegura que su salida “sumiría en el caos” a Reino Unido

    Tras el desembarco del MV Hondius: ¿Qué pasará ahora con los pasajeros del crucero afectado con un brote de hantavirus?

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?