Diputados laboristas piden renuncia de Starmer y premier asegura que su salida “sumiría en el caos” a Reino Unido

Una treintena de diputados laboristas se sumaron en las últimas horas a la demanda de dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, tras la debacle de la formación en las elecciones locales del pasado jueves, en las que ganó terreno la formación de ultraderecha, Reform UK, liderada por Nigel Farage, pese a que por el momento el líder británico ha rechazado su marcha insistiendo en que solo ahondaría el “caos” político en el país.

Según el recuento de la cadena británica Sky News, un total de 37 diputados laboristas en el Parlamento británico han reclamado un plan para un salida ordenada de Starmer, lo que provocaría a su vez un cambio al frente del Ejecutivo británico. Para prosperar, cualquier iniciativa para destituir a Starmer como líder laborista tiene que recabar el respaldo de 81 miembros del Parlamento.

Entre los últimos dirigentes laboristas que apuestan por la marcha de Starmer se encuentra Paulette Hamilton, representante en la circunscripción de Birmingham, tradicional feudo laborista en el que el laborismo pasó de 65 ediles a solo 17 en las últimas elecciones. “Necesitamos una transición ordenada y tenemos que elaborar un plan. Starmer debe encargarse de ello, sobre cuándo va a dimitir y cuándo se llevará a cabo esa transición”, afirmó, insistiendo en que el pueblo británico “se ha pronunciado”.

Time to go, Cabinet ministers tell Starmer



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En la misma línea, David Smith, diputado por la circunscripción de North Northumberland, en el norte de Inglaterra, señaló tras el discurso de Starmer en el que rechazó su dimisión que piensa que el primer ministro es un hombre “íntegro”, pero le ha pedido un “calendario claro” para su salida. “Esta debe ser ordenada y digna; por el propio primer ministro, por el Gobierno, pero sobre todo por el bien del país”, declaró.

Por su lado, Bell Ribeiro-Addy, elegida por la circunscripción londinense de Clapham y Brixton Hill, insistió en que Starmer “no cuenta con un plan creíble” por lo que ha insistido en que fije un plazo para su marcha como líder del partido y del Ejecutivo británico. “El proceso para reemplazarle no debe ser una coronación”, indicó, señalando la necesidad de un proceso interno en el seno del laborismo.

Keir Starmer has sought to quell a mounting rebellion in his Labour Party to avoid plunging Britain into a new political crisis. But after disastrous local election results, Starmer is deeply unpopular. Who is waiting in the wings to replace him? https://t.co/m7jFX5LKkn pic.twitter.com/sYsDHKLS1H — Reuters (@Reuters) May 11, 2026

Starmer reconoció este lunes “frustración” con su figura tras los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales del pasado jueves, aunque volvió a rechazar su dimisión apostando por darle la vuelta a la situación, tras asegurar en que su marcha solo “sumirá en el “caos” a Reino Unido.

“No voy a ocultar el hecho de que tengo detractores, incluso dentro de mi propio partido. Y tampoco voy a ocultar el hecho de que tengo que demostrarles que están equivocados. Y lo haré”, afirmó el dirigente laborista, recalcando que su salida solo ahondaría en “el caos” en el que, ha dicho, “los conservadores lo hundieron una y otra vez” con sucesivos cambios de liderazgo desde 2019.