Loreto Maturana se defiende frente a Comisión de Salud del Senado y califica de “abrupta” su salida del Hospital San Antonio

No han sido semanas sencillas para el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Acostumbrado a un escenario alejado de la polémica, este 2026 ha estado en la mira de todos. Y este lunes la teleserie sumó un nuevo capítulo al ser abordada en el Senado.

Loreto Maturana asumió la dirección del hospital en 2024, cargo que había desempeñado sin mayores novedades. Sin embargo, todo cambió durante las últimas semanas luego de haber incorporado al centro de salud a la exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Vega, para la subdirección médica.

Tras 72 horas, desde el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio le solicitaron la renuncia no voluntaria a Maturana, argumentando pérdida de confianza y problemas de gestión; todo, en medio de los cuestionamientos a la designación de Vega.

Con ese contexto, este lunes la Comisión de Salud del Senado realizó una sesión en la que analizaría el episodio. A la instancia fueron citados el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; la propia Maturana; el Colegio Médico de Valparaíso; y el representante de los médicos de dicho centro asistencial que presentaron la renuncia a sus cargos en solidaridad con la exdirectora.

Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Maturana no se presentó a la instancia. Sin embargo, la doctora Ximena Parada llegó con un escrito a su nombre relatando lo sucedido, donde señalaba que “lo ocurrido el día 23 de abril de 2026 no solo impactó mi vida laboral y personal. También me obligó a reflexionar profundamente sobre ciertos principios que pensé que eran intransables dentro del Estado”.

Y añadía: “Mi salida del Hospital Claudio Vicuña se produjo de forma abrupta e inesperada. Mi jefatura adujo “reiterados errores de conducción en la gestión”, y el Servicio de Salud argumentó públicamente que mi salida era necesaria para “ resguardar el correcto funcionamiento del establecimiento, fortalecer la calidad de la atención y asegurar una conducción alineada con los estándares y objetivos institucionales”, como si el liderazgo ejercido durante nuestra gestión hubiese sido contrario precisamente a esos objetivos".

“Habiendo sido esos los fundamentos públicos de mi desvinculación, honestamente considero que existe una distancia importante entre esas afirmaciones y la realidad que vivió el hospital durante nuestra gestión”, agregaba el texto de Maturana.

Jeanette Vega.

Por una parte, “nunca se me informó de una evaluación deficiente de gestión, de incumplimiento de metas ni de cuestionamientos técnicos. Por el contrario, los resultados obtenidos eran visibles y conocidos por funcionarios, usuarios y autoridades”, sostuvo.

Como directora, indicó Maturana en la misiva, entre otros argumentos, “sentí que acceder a esa solicitud significaba transgredir principios básicos que siempre guiaron mi actuar en el servicio público: la probidad, la igualdad de trato y la convicción de que los cargos técnicos deben evaluarse por capacidades y no por afinidades o costos políticos circunstanciales”.

En la instancia, también participó el cuerpo médico del hospital, quienes solicitaron que el Ministerio de Salud explique ante el Senado por qué se tomó una decisión contraria a los intereses del hospital y de la población que ahí se atiende, y que el Ministerio reconsidere esa decisión, y que restituya en su cargo a la Directora Loreto Maturana.

“El despido fue porque nuestra directora se negó a ceder ante una presión política“, recordaron estos últimos ante la comisión.

Desde el propio cuerpo médico, en tanto, también tenían un escrito que indicaba que “queremos ser muy claros en lo que estas renuncias significan y en lo que no significa. No son una amenaza. No son una medida de presión. No son un acto ideológico, existen entre nosotros médicos de distintos pensamientos políticos. Ninguno de los médicos que hoy comparece ante esta Comisión piensa abandonar la salud pública”.

“Luego de exponer los hechos y manifestar nuestras peticiones, respetuosamente expresamos a la Ministra Chomalí, que hoy tiene la oportunidad de actuar como la autoridad que mira los hechos, los evalúa con criterio sanitario e institucional, y toma una decisión que proteja tanto la legalidad del sistema público como los equipos que lo sostienen”, finalizaron.

Por parte del Ministerio de Salud, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, fue en representación de la cartera para explicar las razones detrás de la salida de Maturana, donde reafirmó que fue debido a “pérdida de confianza”.

“Básicamente, volver a reiterar la afirmación de que aquí la dirección del Servicio de Salud Subrogante pidió la renuncia de la señora Maturana por un tema de pérdida de confianza y eso es lo que hoy día está vigente”, añadió el subsecretario.

La autoridad del Minsal, además, aclaró que las renuncias de 20 médicos al recinto de salud “hasta el momento” no se han concretado. “Todos estos antecedentes no han afectado la atención y el funcionamiento del establecimiento de salud”, aseveró Montt.