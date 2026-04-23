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    “Pérdida de confianza”: Servicio de Salud pide renuncia a directora del hospital de San Antonio que fichó a exministra Jeannette Vega

    En reemplazo de Loreto Maturana el servicio designará a Ximena Parada como directora subrogante del hospital Claudio Vicuña de San Antonio, quien en el marco de sus primeras decisiones deberá proceder con la remoción de la exministra de Gabriel Boric por directa instrucción de sus superiores.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    09/05/2022 PRESIDENTE GABRIEL BORIC, JUNTO A MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL, JEANETTE VEGA, SE REUNE CON CON EL CONSEJO NACIONAL DE LA CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA, CONADI Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Por pérdida de confianza y reiterados errores de conducción en la gestión. Esas son las razones que el Servicio de Salud de San Antonio, que le reporta a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, utilizó para pedirle en las últimas horas la renuncia no voluntaria a Loreto Maturana, directora del Hospital Claudio Vicuña que el lunes concretó el nombramiento de la exministra de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, Jeanette Vega, como subdirectora médica del recinto.

    La designación de Vega tomó por sorpresa tanto al servicio de salud como a autoridades del nivel central del ministerio y generó inmediatas reacciones políticas. La crítica de diversos parlamentarios apuntaba a que no se podía estar nombrando a una exautoridad del gobierno pasado. Y aunque el establecimiento asistencial al que aterrizó es autogestionado, al final de cuentas, los servicios de salud que los supervisan, dicho está, le reportan a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, es decir, el Minsal.

    Y aunque el mismo director del servicio, Juan Castro, reconoció la extensa trayectoria de la exministra de Boric en el sistema público- trabajo en la OMS y fue subsecretaria de Salud Pública- también afirmó en entrevista con La Tercera que la decisión se distancia de los lineamentos políticos del gobierno de José Antonio Kast.

    “Puede que técnicamente tenga todas las competencias, pero estos cargos tienen un componente político. Hay que evaluar las relaciones con autoridades y el contexto. Yo creo que es una medida que habría que analizar muy bien”, planteó Castro, enfatizando que “personalmente no avalo la decisión. Respeto a la doctora Vega desde el punto de vista profesional, pero creo que es un error político”.

    Por esa razón, la situación escaló. Según indicó, apenas supo del nombramiento se comunicó con la Subsecretaría de Redes Asistenciales encabezada por Julio Montt para verificar si existía conocimiento previo del nombramiento, pero la respuesta fue negativa. La sorpresa también se instaló en dicha subsecretaría, lo que finalmente llevó a que decidieran intervenir en la situación.

    Así, desde el servicio le pidieron este jueves la renuncia a la actual directora del hospital, designando a Ximena Parada como directora subrogante, quien en el marco de sus primeras decisiones, por instrucción directa, deberá proceder con la inmediata remoción de Vega.

    Tensión política

    Una vez que su nombramiento se hizo público, las críticas no tardaron en surgir desde el oficialismo, que en un inicio apuntó directamente al gobierno. En ese contexto, las autoridades sanitarias debieron salir a dar explicaciones, señalando que se trataba de un hospital autogestionado. Desde la cartera de Salud explicaban que la decisión de incorporar a Vega solo podía revertirse por voluntad de la propia directora del hospital.

    Con todo, el malestar no cesó. El diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) calificó la designación como “descabellada”, aludiendo a la salida de Vega del gabinete en 2022, tras la polémica por sus contactos con el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

    “Me consta que el ministerio no estaba al tanto ni de acuerdo. Si la directora del hospital se arranca en estas, es mejor que renuncie”, afirmó.

    En la misma línea, el diputado Andrés Celis cuestionó los criterios detrás de la decisión y solicitó explicaciones formales. “Esto parece responder más a una lógica política que técnica”, señaló al diario El Líder, adelantando un oficio dirigido a la dirección del hospital.

    Trayectoria de Jeanette Vega

    Vega se ha posicionado como una figura conocida dentro del sector salud. Fue subsecretaria de Salud Pública durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y directora de Fonasa en su segundo mandato. A nivel internacional, lideró áreas clave en la Organización Mundial de la Salud vinculadas a equidad y determinantes sociales.

    En 2022 asumió como ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Gabriel Boric, cargo que dejó tras la filtración de una conversación entre una asesora de su cartera y Héctor Llaitul. El episodio marcó su salida anticipada del gabinete en agosto del mismo año. Ya había protagonizado una polémica al ser entrevistada en Tolerancia Cero, donde dijo que “tenemos presos políticos”, al referirse a la situación de jóvenes que cumplían prisión preventiva por delitos asociados a las protestas tras el 18 de octubre de 2019. Horas más tarde, Vega corrigió sus declaraciones tras una reprimenda desde La Moneda por las directrices que no siguió para abordar esos temas.

    Luego, volvió al gobierno, esta vez a ser parte de la reforma de Salud que alistaba la cartera dirigida por Ximena Aguilera.

    Más sobre:SaludJeanette VegaHospital de San Antonio

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