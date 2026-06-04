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    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    La acción judicial va dirigida también a todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos perpetrados en el marco de la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta por la Municipalidad de Santiago en contra de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) por el delito de fraude al fisco.

    La acción judicial se dirige nominativamente en contra de la actual diputada, así como en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos perpetrados en el marco de la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella.

    Según señaló el tribunal, “se admite a tramitación la querella interpuesta, debiendo ser remitida al ministerio público en conjunto con los antecedentes acompañados, quien deberá además resolver la pertinencia de las diligencias pedidas”.

    Entre los antecedentes presentados por el municipio está la resolución exenta Nº RE14499/2026 de la Contraloría General de la República (CGR), la cual determinó que el proceso de compraventa estuvo marcado por “una cadena de actos manifiestamente ilegales y una vulneración al principio de probidad administrativa por parte de funcionarios y estableció la responsabilidad administrativa” de Hassler.

    La querella contra Hassler

    Asimismo, la Municipalidad de Santiago acusó a la administración anterior en el documento por gestión desleal del patrimonio público.

    Esto argumentado con que se acreditó que el decreto de pago N° 187 se emitió de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara. Además, el decreto alcaldicio N° 810 —que autorizaba la compra por $8.252.873.341— fue firmado por la exalcaldesa “omitiendo, entre otros, deliberadamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal, un trámite esencial para garantizar el examen previo de legalidad de todo acto administrativo”.

    Además, acusan que a ello se suma un otorgamiento de un mandato especial irrevocable en favor del abogado privado de la parte vendedora, redactado en colaboración con exfuncionarios municipales.

    “Esta grave negligencia permitió a la contraparte intentar forzar la inscripción del inmueble ante el Conservador de Bienes Raíces, haciendo caso omiso por más de cien días de la instrucción expresa de abstención que había dictado la Contraloría General de la República”, señalaron desde el municipio en un comunicado.

    Más sobre:Municipalidad de SantiagoIrací HasslerQuerella

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