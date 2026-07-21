¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El intenso sistema frontal que afectó a la zona central ya comienza a dejar el país, pero la lluvia aún no desaparece del pronóstico para la Región Metropolitana.

Eso sí, las precipitaciones que se esperan durante los próximos días serán mucho más débiles que las registradas en el reciente temporal.

Así lo explicó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien anticipó que Santiago tendrá una semana marcada por la alternancia entre días secos y episodios de lluvia.

“Vamos a tener una cierta intermitencia”, señaló el especialista, detallando que este martes las precipitaciones se mantendrán hasta cerca del mediodía, mientras que durante la tarde tenderán a desaparecer.

¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

¿Qué días lloverá en Santiago?

Según el pronóstico de Leyton, el miércoles estará nublado y sin lluvias, con temperaturas entre los 2°C y 16°C.

Las precipitaciones regresarán el jueves 23 de julio, aunque nuevamente serán de carácter débil . Para esa jornada se esperan temperaturas entre los 7°C y 13°C y viento de hasta 18 km/h.

El viernes no se pronostican lluvias y la máxima llegaría a 19°C, mientras que el sábado volverían algunos chubascos débiles .

“Todas estas lluvias en Santiago (...) son de características débiles, nada comparado con lo anterior”, recalcó el meteorólogo.

Nuevos sistemas frontales

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, adelantó que durante el resto de la semana ingresarán dos nuevos sistemas frontales al país .

El primero llegará la tarde del miércoles y tendrá características de temporal debido a la intensidad del viento.

Afectará inicialmente a las regiones de Los Ríos y Los Lagos , para luego avanzar hacia la zona central.

Las rachas podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en sectores entre el Maule y Los Lagos.

Además, un séptimo sistema frontal ingresaría durante la tarde del sábado.

Si se mantiene la tendencia de los modelos meteorológicos, podría dejar precipitaciones débiles en la Región Metropolitana entre la tarde o noche del domingo y el lunes .

“La puerta no se cerraría, así que estaríamos confirmando nuevos frentes para despedir el mes de julio”, concluyó Sepúlveda.