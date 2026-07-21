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    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    Tras varios días de protestas masivas en Kiev y otras ciudades del país que exigían su destitución, el presidente reemplazó al general Oleksandr Syrskyi y nombró en su lugar a Mykhailo Drapatyi.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Zelensky nombró a Mykhailo Drapatyi como nuevo jefe del Ejército.

    El presidente Volodymyr Zelensky destituyó el martes al general Oleksandr Syrskyi como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras varios días de protestas masivas en Kiev y otras ciudades del país que exigían su destitución.

    Zelensky nombró a Mykhailo Drapatyi como nuevo jefe del Ejército, según un comunicado publicado en redes sociales.

    La decisión se tomó de común acuerdo con el ministro de Defensa interino tras la destitución de Mykhailo Fedorov, Yevhen Khmara, y el subdirector de la Oficina del Presidente, Pavlo Palisa, según declaró Zelensky.

    “He decidido que Mykhailo Drapatyi se convierta en el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Junto con Mykhailo, Yevhen Khmara y Pavlo Palisa, hemos determinado cómo debe renovarse la estructura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, señaló el mandatario ucraniano.

    “Nuestro deseo común es uno solo: la victoria sobre el enemigo y la creación de condiciones en el frente y una presión sobre Rusia que la obliguen a buscar la paz”, declaró Zelensky. Añadió que “se ha avanzado mucho, la defensa de Ucrania continúa y todo soldado merece un trato digno”.

    Syrskyi, de 60 años, enfrentaba a críticas por parte de la sociedad civil, los soldados y los legisladores por su cultura de mando al estilo soviético y sus tácticas que provocan un elevado número de bajas.

    Además, su destitución se produce tras el cese de Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa, un cambio que desató manifestaciones multitudinarias en Ucrania y por el que Zelensky tuvo que salir al paso para explicar que se debía a la falta de unidad y de comunicación que existía entre éste y Syrskyi.

    El anuncio se produce tras varios días de incertidumbre, durante los cuales el Estado Mayor de Ucrania había negado repetidamente los informes anteriores que indicaban que Syrskyi ya había sido destituido, insistiendo en que permanecía en su puesto a la espera de un decreto presidencial.

    Según el diario Kyiv Post, la decisión se produce en un momento en que Zelensky enfrenta la que muchos consideran su crisis de liderazgo militar más grave desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

    Más sobre:UcraniaZelenskyejércitoOleksandr SyrskyiMykhailo DrapatyiMundo

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