Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil? Foto referencial de archivo

Desde la empresa de distribución de electricidad Chilquinta se anunció una compensación extraordinaria para clientes que hayan sufrido interrupciones prolongadas del suministro.

En concreto, la compañía se confirmó la entrega de un monto desde $40.000 para quienes hayan registrado pérdidas de alimentos por dicha situación.

La compensación considera a hogares afectados por cortes de luz ocurridos entre el miércoles 15 y el lunes 20 de julio.

Además, la firma indicó que para pérdidas por montos mayores se podrá solicitar una evaluación adicional.

Cómo solicitar la compensación de Chilquinta

La solicitud de compensación para hogares afectados por cortes de luz de Chilquinta se realiza a través del sitio web chilquinta.cl.

La empresa también recuerda que se debe tener a mano el número de cliente para completar el trámite.