Comienza el último plazo del Cupón de Gas: ¿Cómo utilizar el subsidio de $27 mil? Foto referencial de archivo

A partir de este martes 21 de julio se permite el uso del Cupón de Gas Licuado al tercer y último grupo de personas beneficiarias.

El periodo corresponde a las familias que realizaron el trámite de activación entre el 13 y el 30 junio, de acuerdo al calendario de plazos dispuesto para este programa.

Cabe recordar que el subsidio se traduce en un aporte económico de $27.000 que se encuentra dirigido exclusivamente a la compra de cilindros de gas para el invierno.

Se trata de un beneficio anunciado desde el gobierno como parte de la iniciativa Plan Chile Sale Adelante, que contempla medidas de apoyo ante el alza de los combustibles de este año.

Cómo usar el Cupón de Gas

El Subsidio de Gas puede ser utilizado por los beneficiarios que realizaron previamente el trámite de activación y cuentan con una cuenta activa en BancoEstado.

Para acceder al descuento se debe descargar el cupón mediante la aplicación Rutpay y/o BancoEstado, o de forma presencial en CajaVecina.

El monto de $27.000 puede ser empleado para comprar de forma presencial o mediante despacho a domicilio en distribuidores de gas adheridos, donde el cupón debe ser presentado al momento del pago.