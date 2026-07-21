Comienza el último plazo del Cupón de Gas: ¿Cómo utilizar el subsidio de $27 mil?
El beneficio se encuentra dirigido a la compra de cilindros y cuenta con fecha de vencimiento. Revisa a continuación todos los detalles.
A partir de este martes 21 de julio se permite el uso del Cupón de Gas Licuado al tercer y último grupo de personas beneficiarias.
El periodo corresponde a las familias que realizaron el trámite de activación entre el 13 y el 30 junio, de acuerdo al calendario de plazos dispuesto para este programa.
Cabe recordar que el subsidio se traduce en un aporte económico de $27.000 que se encuentra dirigido exclusivamente a la compra de cilindros de gas para el invierno.
Se trata de un beneficio anunciado desde el gobierno como parte de la iniciativa Plan Chile Sale Adelante, que contempla medidas de apoyo ante el alza de los combustibles de este año.
Cómo usar el Cupón de Gas
El Subsidio de Gas puede ser utilizado por los beneficiarios que realizaron previamente el trámite de activación y cuentan con una cuenta activa en BancoEstado.
Para acceder al descuento se debe descargar el cupón mediante la aplicación Rutpay y/o BancoEstado, o de forma presencial en CajaVecina.
El monto de $27.000 puede ser empleado para comprar de forma presencial o mediante despacho a domicilio en distribuidores de gas adheridos, donde el cupón debe ser presentado al momento del pago.
Se debe considerar que el subsidio es intransferible, no es canjeable por dinero y estará disponible para ser utilizado hasta el 30 de septiembre de 2026.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
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