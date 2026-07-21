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    Pablo García no ve beneficios en prohibir el pago de interés sobre interés y advierte problemas para “todo el mundo”

    El exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, planteó sus reparos a la indicación de anatocismo en la megarreforma.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, estimó que no existen razones para prohibir el anatocismo, es decir, el pago de intereses sobre intereses o capitalizarlos en cada vencimiento o renovación.

    La oposición que se da en el contexto de hoy está en la megarreforma que impulsa el gobierno del Presidente José Anotnio Kast y se espera que salga del Congreso esta semana.

    "Esto no soluciona ningún problema existente hoy día y le va a hacer la vida más difícil a todo el mundo", dijo el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) en entrevista con Radio Duna.

    Sobre su argumento contra la indicación que presentó el subjefe de la bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, y, a la fecha, contó con el apoyo de sus pares parlamentarios, García comentó que ya existen medidas para enfrentar dificultades en el pago de las deudas.

    “Hace poco la CMF estableció que el pago mínimo en la tarjeta de crédito son los intereses. Antes, cuando el pago mínimo era muy chico, alguien se quedaba pajaroneando y se te pasaban los intereses para el próximo mes y empezaba la bola de nieve a crecer. Hoy día, el pago mínimo son los intereses”, comentó.

    Otro argumento fue que “cuando hay intereses moratorios, debido a que tú ya no estás pagando la deuda, esos intereses ya también se estableció que no se capitalizan”.

    En esa línea, el economista apuntó que la medida también busca desconcer la realidad. “Uno no puede legislar la desaparición de la escasez.La realidad económica se impone”, dijo.

    “Cuando tú quieras pedir un crédito hipotecario o de consumo, te van a cobrar un interés más alto. Que justamente compense ese fenómeno. Entonces, ahora todos vamos a tener que pagar intereses más altos por un crédito hipotecario o de consumo, si es que se aprueba esta ley”, agregó.

    “Lo que produce automáticamente esto es que el banco y los proveedores de crédito van a empezar a cobrar más interés por todos los créditos”, enfatizó

    Otro problema que identificó fue que, en el caso de los depositos a plazos, “no puedes simplemente depositar plata en el banco, cuando se vence, se renova automáticamente, y te capitalizan los intereses y se reinvierten.Eso ya no se podría hacer”.

    García comentó que se podría buscar el mecanismo para tener un proceso similar, pero “en el fondo puro ripio y puro problema y pura dificultad en el día a día (con la prohibicón). Esto no soluciona ningún problema de fondo”.

    “Yo creo que la prohibición así completa, absoluta, nadie la defiende. Es como decir, vamos a prohibir multiplicaciones y ahora todo el mundo lo único que tiene que hacer es sumar. Entonces lo único que le hace es hacerle a la gente la vida más difícil nomás”, dijo.

    Derecho al olvido

    Por otro lado, García también mostró su rechazo a la indicación que restringe la información que pueden guardar las instituciones financieras sobre deudas impagas hace más de cinco años o derecho al olvido.

    El economista comentó que hoy existe la prescripción de deudas en cinco años, pero que se suspende si, por ejemplo, una persona reconoce su deuda o se judicializa.

    Es como decir nos vamos a borrar la memoria personal. Yo me voy a olvidar de que le presté a mi amigo porque no me pagó nunca y voy a tratar de borrar mi memoria y nunca me voy a acordar.Da lo mismo que lo tengas registrado en un papel. Es bien absurdo”, comentó.

    Además, García comentó que hoy exsite la prescripción de cinco años y con otra salvaguardia muy grande: La ley de protección de datos personales hace que, si tú tienes una deuda, el acreedor no puede usar esa información y venderla”.

    Más sobre:EconomíaInterésMercadoAnatocismo

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