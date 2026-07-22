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    Culto

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    La banda de Belfast y Derry se presentará por primera vez en el país el próximo 21 de octubre en Club Chocolate, en el marco de la gira de presentación de su esperado segundo álbum, FENIAN. Entradas a la venta desde este viernes 24 de julio desde las 10 am en Puntoticket

    Por 
    Equipo de Culto

    Kneecap, una de las propuestas más innovadoras, provocadoras y comentadas de la música actual, llegará por primera vez a Chile para presentarse el próximo 21 de octubre en Club Chocolate. El show promete ser un repaso de los grandes hitos de su discografía junto a la presentación en vivo de FENIAN, su esperado nuevo álbum de estudio.

    El explosivo trío originario de Belfast y Derry ha transformado el hip hop en un fenómeno global, combinando rap, rave, electrónica y elementos de la cultura irlandesa en una propuesta única que desafía las convenciones del género. Con letras en inglés e irlandés, Kneecap se ha convertido en uno de los nombres más relevantes de su generación, destacando tanto por su identidad artística como por el impacto cultural y político de su música.

    Formado por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí, el grupo ha construido una trayectoria marcada por su irreverencia, energía en vivo y una mirada crítica sobre la realidad que los rodea. Su propuesta mezcla humor, protesta y experimentación sonora, convirtiéndolos en uno de los fenómenos más comentados de la escena internacional reciente.

    Producido por Dan Carey (Fontaines D.C., Wet Leg, Kae Tempest), FENIAN expande el universo creativo de Kneecap incorporando influencias del acid house, trip-hop y dubstep, consolidando un sonido tan provocador como innovador. El álbum reafirma la capacidad del trío para cruzar fronteras entre la música electrónica, el hip hop y las raíces culturales irlandesas.

    El debut de Kneecap en Chile será una oportunidad única para experimentar en vivo la intensidad de una banda que ha redefinido los límites del rap contemporáneo y que se ha posicionado como uno de los proyectos más originales de la escena global.

    Entradas a través de Puntoticket desde este viernes 24 de julio a las 10 am con los siguientes precios:

    Preventa primeras 200 entradas: $38.000

    Precio general: $42.000

    Más sobre:KneecapConciertosClub ChocolateMúsicaMúsica Culto

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