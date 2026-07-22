Llega a Coquimbo cargamento con más de 32 mil vacunas contra la influenza, hepatitis A y tétanos por el sistema frontal

El Ministerio de Salud (Minsal) destacó este miércoles la llegada de un cargamento con más de 32 mil vacunas contra la influenza, la hepatitis A y el tétanos a la región de Coquimbo, una de las más afectadas por las lluvias provocadas por el sistema frontal.

En la zona se encuentra la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, quien enfatizó la importancia de la prevención de enfermedades ante un evento en que una cantidad importante de la población puede verse en situaciones de riesgo sanitario.

“Justamente atrás mío se encuentra un camión con más de 30 mil dosis de vacunas contra la Hepatitis A, que la seremi de Salud, en coordinación con el Servicio de Salud, ya están administrando a las personas que tengan riesgo, riesgo de exposición, por ejemplo, con aguas servidas, con alcantarillado, pero también las personas que son rescatistas o brigadistas”, explicó la autoridad.

Prensa Subsecretaria de Salud Pública

Para lograr la inmunización de la población, Pizarro detalló que se están extendiendo los puntos de vacunación a lugares como los servicios de urgencia y los albergues.

Por otro lado, las autoridades regionales enfatizaron que por el momento los servicios de salud en la región se encuentran completamente operativos para atender a los damnificados en la emergencia.

“La red de urgencia por una parte está completamente funcionando y en ese contexto también cada una de ellas tiene vacunatorios como para llevar adelante y reforzar la campaña de vacunación, que como se señala, es la primera línea de prevención. También en los centros de salud en general, ya sea de atención primaria y de los hospitales mayores están también funcionando en la atención abierta y también hospitalizaciones”, explicó el director del servicio de Salud de Coquimbo, Ernesto Jorquera.

Ampliación de la vacunación de la influenza a toda la población

En la instancia, la subsecretaria también confirmó lo que previamente había adelantado a La Tercera: la ampliación de la vacunación contra la influenza para toda la población desde este jueves.

“ Estamos también reforzando la vacunación contra la influenza estacional y justamente también desde mañana (jueves) se amplía la vacunación a todos los grupos poblacionales . Ya no solamente basta con ser grupo de riesgo, sino que está ampliado a todos los grupos poblacionales. Esto en respuesta también a la alerta que ha levantado la OPS sobre la mayor circulación de virus respiratorio en el hemisferio sur”, detalló la subsecretaria Pizarro.

Según el detalle por parte del Minsal, hasta este 22 de julio se habían vacunado un total de 7,7 millones de personas en el país, equivalente al 78% de avance en la campaña.

A pesar de esto, enfatizan que todavía hasta la fecha hay grupos de riesgo que no han alcanzado una cobertura suficiente. En concreto, las personas de 60 años y más y los niños de 6 meses a 5 años, presentan solo un avance de un 62% y 63%, respectivamente.