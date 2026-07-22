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    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Se informó de una nueva fecha límite para anotarse a las rendiciones de la Prueba de Acceso a la Educación Superior.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas? Foto referencial de archivo.

    Recientemente se informó sobre la extensión del plazo que permite inscribir la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES, en su edición regular para 2026.

    El calendario de plazos indicaba inicialmente que el trámite se cerraba el mediodía de este miércoles, el que ahora estará disponible hasta el lunes 27 de julio, a las 13:00 horas.

    Así fue comunicado desde la Subsecretaría de Educación Superior, medida que atiende a la contingencia que afecta a diferentes zonas del país ante el paso de los intensos sistemas frontales en los últimos días.

    Cómo inscribir la PAES 2026

    La inscripción para rendir la PAES 2026 se realiza en línea en el sitio demre.cl.

    De acuerdo al sitio del Mineduc, la inscripción tiene un costo según la cantidad de pruebas a inscribir: una cuesta $17.500; dos tienen el valor de $32.000 y para tres o más el precio es de $46.500.

    Cabe considerar que la inscripción de la prueba de Competencia Matemática 1 (M1) permite rendir gratuitamente la prueba de Competencia Matemática 2 (M2).

    Se deben registrar las pruebas según la carrera a la que se desea postular, donde generalmente se requieren las obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 y, al menos, una electiva, pudiendo ser Historia y Ciencias Sociales y/o Ciencias. A eso se suman las carreras que también solicitan la prueba M2.

    Las rendiciones de la próxima edición de la PAES se realizarán los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, que entregará un puntaje válido para la Admisión 2027 a la educación superior.

    A continuación las fechas clave del proceso que deben considerar los estudiantes:

    • PAES regular se realiza el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.
    • Resultados de la PAES regular se publican el 4 de enero
    • Postulaciones se realizan desde el 4 al 7 de enero.
    • Resultados de selección el 18 de enero.
    • Primera etapa de matrículas desde el 19 al 21 de enero
    • Segunda etapa de matrículas desde el 22 al 28 de enero.
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