Festival Canción Nacional reprograma su primera edición para abril de 2027

Las voces históricas del país, nacidas bajo ese paraguas cultural enorme llamado nueva canción chilena, siguen encontrando eco en la actualidad.

El Festival Canción Nacional, que reunirá por primera vez a cuatro pilares fundamentales de la música chilena, estaba agendado para este 2026, pero finalmente, por distintos motivos, se mudó para el próximo año.

La cita se realizará finalmente el sábado 3 de abril de 2027 en el Parque La Araucana de La Florida, con un diseño que incluye sillas numeradas, en lo que será “el escenario de un hito para la cultura nacional”, dice un comunicado.

Los tickets adquiridos previamente siguen siendo válidos y las entradas para la nueva fecha ya se pueden adquirir a través de Ticketplus.

Illapu, Inti-Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún mantendrán su participación en el cartel del festival. Cuatro agrupaciones fundamentales, cuyas composiciones han trascendido el paso del tiempo para convertirse en patrimonio vivo, y que volverán a encontrarse con el público en una celebración donde “la música será también memoria, identidad y futuro”, subraya el mismo texto.

27-01-2025 Entrevista voceros festival Cancion Nacional - Pancho Sazo (Congreso); Roberto Márquez (Illapu); José Seves (Inti-Illimani Histórico); Ricardo Venegas (Quilapayún). - Culto LT - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Esta será la oportunidad de volver a cantar las canciones que han acompañado la historia reciente de Chile. Himnos como “La Muralla”, “Vuelvo Para Vivir”, “Samba Landó” y “En Todas Las Esquinas” sonarán durante esa noche en las voces de sus creadores e intérpretes.

Las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles bajo sistema Ticketplus, con valores desde los $41 mil. Los tickets adquiridos previamente mantienen su validez para el sábado 3 de abril, sin necesidad de realizar ningún cambio adicional. Quienes no puedan asistir a la nueva fecha, el proceso de devolución permanecerá habilitado a través de los canales oficiales de la ticketera.