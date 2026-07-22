General Araya y detención de El Panda: “Los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró la detención de Benjamín Aedo, un sujeto conocido como El Panda que es sindicado como el responsable de los disparos que hirieron a dos uniformados durante una fiscalización preventiva desarrollada en Lo Espejo la mañana del viernes 17 de julio.

El sujeto escapó tras ejecutar múltiples disparos con una arma automática o adaptada, lesionando al subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio.

Carabineros lo ubicó en la misma comuna y fue detenido la mañana de este miércoles.

Al mediodía, haciendo un alto en las tareas de coordinación que realiza en la Región de Coquimbo, por el despliegue de la policía uniformada ante la emergencia generada por las lluvias, el general Araya habló con la prensa sobre la detención de Aedo.

“Lo que me corresponde a mí como general director, que es también verificar el estado de los carabineros, el estado de nuestros cuarteles también, porque hay un concepto que es clave dentro de nosotros, que es precisamente ayudar a quienes tenemos la obligación de ayudar. Por lo tanto, eso significa también constituirnos en las comisarías, aportando algunos elementos que son necesarios también para todo lo que es la emergencia”, explicó el jefe policial en La Serena.

Previamente, había estado en Vallenar.

“Se produjo la detención de este individuo altamente peligroso, un criminal que atentó en contra de dos funcionarios, que no dudó en dispararles a mansalva, atentando en contra de su vida”, explicó respecto al operativo en que fue apresado El Panda.

Araya señaló que se comprometió con las familias de los funcionarios heridos a detener al responsable.

“Les dijimos que lo íbamos a cumplir. Y que esperábamos no pasara mucho tiempo. Pero desde ese momento, todos nuestros medios estuvieron a disposición y por eso valoro el trabajo que hace nuestro departamento especializado. El OS9, la Dirección de Investigación Criminal, y el día de hoy finalizó con la captura de este criminal. Criminal que hace daño, un criminal que anda sembrando el temor en la ciudadanía, con un amplio prontuario”, expuso.

La autoridad policial recalcó que “los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel” y contó que, en el marco de la indagación para ubicar al sujeto, “hubo detenidos, en paralelo, que también van a tener que responder por su eventual responsabilidad”.