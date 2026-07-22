SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    General Araya y detención de El Panda: “Los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel”

    El jefe policial informó que, en el marco de la indagación para ubicar al sujeto, “hubo detenidos, en paralelo, que también van a tener que responder por su eventual responsabilidad”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró la detención de Benjamín Aedo, un sujeto conocido como El Panda que es sindicado como el responsable de los disparos que hirieron a dos uniformados durante una fiscalización preventiva desarrollada en Lo Espejo la mañana del viernes 17 de julio.

    El sujeto escapó tras ejecutar múltiples disparos con una arma automática o adaptada, lesionando al subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio.

    Carabineros lo ubicó en la misma comuna y fue detenido la mañana de este miércoles.

    Al mediodía, haciendo un alto en las tareas de coordinación que realiza en la Región de Coquimbo, por el despliegue de la policía uniformada ante la emergencia generada por las lluvias, el general Araya habló con la prensa sobre la detención de Aedo.

    “Lo que me corresponde a mí como general director, que es también verificar el estado de los carabineros, el estado de nuestros cuarteles también, porque hay un concepto que es clave dentro de nosotros, que es precisamente ayudar a quienes tenemos la obligación de ayudar. Por lo tanto, eso significa también constituirnos en las comisarías, aportando algunos elementos que son necesarios también para todo lo que es la emergencia”, explicó el jefe policial en La Serena.

    Previamente, había estado en Vallenar.

    “Se produjo la detención de este individuo altamente peligroso, un criminal que atentó en contra de dos funcionarios, que no dudó en dispararles a mansalva, atentando en contra de su vida”, explicó respecto al operativo en que fue apresado El Panda.

    Araya señaló que se comprometió con las familias de los funcionarios heridos a detener al responsable.

    “Les dijimos que lo íbamos a cumplir. Y que esperábamos no pasara mucho tiempo. Pero desde ese momento, todos nuestros medios estuvieron a disposición y por eso valoro el trabajo que hace nuestro departamento especializado. El OS9, la Dirección de Investigación Criminal, y el día de hoy finalizó con la captura de este criminal. Criminal que hace daño, un criminal que anda sembrando el temor en la ciudadanía, con un amplio prontuario”, expuso.

    La autoridad policial recalcó que “los criminales de esta naturaleza deben estar en la cárcel” y contó que, en el marco de la indagación para ubicar al sujeto, “hubo detenidos, en paralelo, que también van a tener que responder por su eventual responsabilidad”.

    Más sobre:PolicialCarabinerosEl PandaLo EspejoMarcelo Araya

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El huracán Mara Sedini: cómo vivió La Moneda sus acusaciones y el complejo día después en Palacio

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Casas, establecimientos educacionales, rutas y hospitales: las casi 23 mil afectaciones del temporal en infraestructura

    Calisto arremete de nuevo: pide a Valencia cambio de fiscal e insiste con urgencia ante el TC para que congele el caso

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Contra quiénes apuntó Mara Sedini en los cuatro episodios que marcaron su reaparición

    Lo más leído

    1.
    Encuentran con vida a jóvenes que permanecían desaparecidos desde el jueves en el Cajón del Maipo

    Encuentran con vida a jóvenes que permanecían desaparecidos desde el jueves en el Cajón del Maipo

    2.
    Cae El Panda, el sujeto que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    Cae El Panda, el sujeto que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    3.
    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

    4.
    Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

    Gendarmería traslada a 21 exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad al expenal Punta Peuco

    5.
    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    6.
    “El Rana”: imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín ingresa al penal Santiago 1 bajo máxima seguridad

    “El Rana”: imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín ingresa al penal Santiago 1 bajo máxima seguridad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Extienden plazo para inscribir la PAES 2026: ¿Hasta cuándo se permite registrar las pruebas?

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Los centros de acopio habilitados en la RM para donar a damnificados por el sistema frontal

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 21 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El huracán Mara Sedini: cómo vivió La Moneda sus acusaciones y el complejo día después en Palacio
    Chile

    El huracán Mara Sedini: cómo vivió La Moneda sus acusaciones y el complejo día después en Palacio

    Casas, establecimientos educacionales, rutas y hospitales: las casi 23 mil afectaciones del temporal en infraestructura

    Calisto arremete de nuevo: pide a Valencia cambio de fiscal e insiste con urgencia ante el TC para que congele el caso

    Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China
    Negocios

    Gobierno se propone atraer US$100.000 millones de inversión en cobre y depender menos de China

    Nieve acumulada supera con creces el promedio histórico y proyecta mejor escenario para riego y generación en el verano

    La declaración de Mauro Valdés por el caso Sartor ante la Fiscalía: “Estoy dentro del grupo de personas afectadas”

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Hasta con nueve clasificados de Conmebol: qué tan real es el Mundial 2030 con 64 equipos que quiere Gianni Infantino
    El Deportivo

    Hasta con nueve clasificados de Conmebol: qué tan real es el Mundial 2030 con 64 equipos que quiere Gianni Infantino

    Tras autorización de Mindep a conciertos de BTS: ¿qué pasará con los partidos de la U ante Everton y Cobresal en el Nacional?

    Una sorpresa en el arco y con solo tres campeones del mundo: la FIFA publica el equipo ideal elegido por los hinchas

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile
    Tecnología

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando
    Cultura y entretención

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Festival Canción Nacional reprograma su primera edición para abril de 2027

    Cocaína Negra: anuncian estreno del filme sobre el químico de la DINA Eugenio Berríos

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente
    Mundo

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Flávio Bolsonaro emula a su padre y reúne a diplomáticos extranjeros para cuestionar el sistema electoral

    Investigan en Francia la muerte de Daniel Siad, supuesto reclutador de mujeres para Epstein

    Té yogui
    Paula

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz