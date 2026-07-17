Hay dos funcionarios heridos: Carabineros desarrolla amplio operativo tras ataque a balazos a uniformados en Lo Espejo

Un amplio despliegue de unidades policiales dispuso Carabineros tras el ataque que afectó a funcionarios de la institución uniformada este viernes en Lo Espejo, al sur de la Región Metropolitana.

Según la información policial preliminar, alrededor de las 10.40 horas, se registró un procedimiento en el sector de pasaje Las Carreras en el que dos funcionarios resultaron lesionados por impactos balísticos mientras desarrollaban labores de fiscalización.

Personal de la 42° Comisaría Radiopatrullas efectuaba un control preventivo a un individuo, hasta ese momento no identificado, que vestía ropas oscuras y tendría entre 20 y 25 años de edad.

El sujeto habría extraído un arma de fuego tipo pistola, efectuando una cantidad indeterminada de disparos en contra del personal de la policía uniformada.

Como consecuencia del ataque, dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados por impactos balísticos.

Ambos se encontraban conscientes al momento de ser auxiliados y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Carabineros para recibir atención médica especializada, indicó la institución.