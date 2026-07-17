Moody’s: las virtudes y problemas de Chile para convertirse en un polo para la producción de minerales críticos

Leve ajuste para precio del cobre, pero no así para el litio.

“La trayectoria general de los minerales críticos continúa en ascenso”, sostuvo Moody’s en un informe en el que abordó la situación de Latinoamérica de cara a la demanda creciente producto del desarrollo de nuevas tecnologías, como la electromovilidad o el desarrollo de la IA y los data centers.

Sin embargo, la agencia abordó los cuellos de botella estructurales, la complejidad técnica y los riesgos macroeconómicos y regulatorios que suponen un obstáculo para el mercado de minerales críticos en la región.

Por contraposición China cuenta con décadas de inversión y experiencia en cadenas de suministro totalmente integradas, capacidad de procesamiento a gran escala, mano de obra calificada y estrecha coordinación entre empresas y gobierno.

Por ello, apuntó que “los nuevos participantes en América Latina no pueden replicar este ecosistema rápidamente. Chile, Argentina, Brasil y Perú presentan, cada uno, ventajas y desventajas competitivas particulares”.

En concreto, Moody’s detalló que los obstáculos estructurales persistentes hacen que las condiciones sean más complejas para los proyectos downstream - es decir aquellos que implican el procesamiento, refinación, fundición, distribución y comercialización - en América Latina que para la minería upstream - etapa inicial-.

“La incertidumbre de políticas y regulatoria sigue siendo uno de los principales riesgos, que amenaza con provocar retrasos incluso en proyectos que, por lo demás, resultarían atractivos; asimismo, los resultados crediticios dependen de la estabilidad jurisdiccional, la ejecución de proyectos y el acceso a contratos y financiamiento a largo plazo”, sostuvo.

Según el reporte, el panorama en Latinoamérica se divide entre productores consolidados a gran escala y nuevos participantes, con mayores obstáculos para estos últimos y los de menor tamaño.

Por una parte, los productores consolidados, de gran escala como Codelco y SQM, así como la brasileña Vale , “cuentan con ventaja. Los nuevos participantes enfrentan mayores barreras de entrada, sobre todo para asegurar financiamiento sin operaciones establecidas o acuerdos de compra firmes, incluso si cuentan con recursos de alta calidad y operaciones de bajo costo”.

“Por su parte, los marcos regulatorios en América Latina se están volviendo más complejos y estrictos , lo que incrementa los riesgos en la obtención de permisos, prolonga los plazos y eleva la intensidad de capital —cambios que afectan de manera desproporcionada a las empresas más pequeñas y nuevas—“, sostuvo.

Si bien “las fortalezas de América Latina en materia de recursos se ven contrarrestadas por riesgos estructurales y de políticas”, el hecho de que “las cadenas de suministro globales altamente concentradas de minerales críticos generan vulnerabilidades estratégicas para gobiernos y empresas”, implica una ventaja competitiva para la región.

“La región posee aproximadamente el 40% de las reservas globales de cobre y el 60% de los recursos de salmueras de litio, así como una oferta cada vez mayor de níquel, grafito y minerales de tierras raras, aunque China sigue dominando la capacidad de refinación. Las minas de cobre de bajo costo en Chile y Perú y las operaciones de salmuera de litio en Chile y Argentina proporcionan resiliencia estructural durante caídas de precios”, explicó

Respecto de Chile, sostuvo que la Estrategia Nacional del Litio y la Estrategia Nacional de Minerales Críticos fomentan el crecimiento de la producción, el procesamiento con valor agregado y las asociaciones público-privadas, mientras que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina ofrece estabilidad fiscal y regulatoria a largo plazo, así como incentivos para proyectos mineros a gran escala.

En tanto, en “Brasil también está impulsando su Política Nacional de Minerales Críticos e Estratégicos para fomentar la exploración, el procesamiento local y la industrialización de minerales críticos y estratégicos”.

“Estas iniciativas favorecen las entradas de capital, el desarrollo downstream y la diversificación de la cadena de suministro. No obstante, la competitividad de los proyectos seguirá dependiendo de la eficiencia en la concesión de permisos, la disponibilidad de infraestructura, y la ejecución puntual y dentro del presupuesto”, expuso.

Según Moody’s, “Chile cuenta con una fuerza laboral minera experimentada y la infraestructura necesaria para expandir la capacidad de refinación de carbonato e hidróxido de litio, pero la escasez de agua, el aumento de la demanda energética y el creciente escrutinio en materia ambiental y de concesión de permisos limitan sus ambiciones”.