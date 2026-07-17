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    Política

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    La iniciativa estrella del gobierno de José Antonio Kast será votada el próximo martes en la Cámara de Diputados, con la posibilidad que termine aprobada esa misma jornada o que su trámite legislativo se extiende un tiempo más en una comisión mixta.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta Dedvi Missene

    Con altas expectativas se encuentra el Ejecutivo tras la aprobación en el Senado de la megarreforma, la que ahora deberá ser votada en la Cámara de Diputados el próximo martes, lo que finalmente podría llevar a su aprobación esa misma jornada.

    En ese sentido, el biministro de Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, enfatizó este viernes que esperan que la iniciativa estrella de la administración de José Antonio Kast resulte aprobada el próximo martes, además de enfatizar que se están preparando frente a los requerimientos al Tribunal Constitucional por parte de la oposición.

    Nosotros nos estamos preparando para tener una buena defensa, sobre todo las normas de invariabilidad tributaria. Consideramos que esa norma fue construida con profundidad, con rigor técnico y esperamos ahí no tener mayores novedades ni diferencias en el Tribunal Constitucional”, detalló el secretario de Estado.

    Consultado respecto a quien sería la persona que representaría al Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, Alvarado evitó adelantar nombres, aunque enfatizó que “son materias que estamos conversando internamente, estamos analizando. Y obviamente vamos a procurar que sean los mejores profesionales, expertos en materia constitucional, que nos pueden ayudar a defender los puntos de vista del Ejecutivo”.

    Por otro lado, también enfatizó que mantendrían las conversaciones con los parlamentarios del Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario, que han mostrado tras la salida del proyecto del Senado algunas aprensiones con ciertas modificaciones realizadas en la Cámara Alta.

    Esta postura por parte del PDG y libertarios abre la posibilidad que la aprobación del proyecto se retrase un poco más y obligatoriamente deba ser zanjada a través de una comisión mixta, instancia que el Ejecutivo busca evitar.

    “Nosotros siempre mantenemos las conversaciones. Todavía queda tiempo para el día martes y tenemos la expectativa como gobierno de que se despache el proyecto en este tercer trámite sin llegar a una mixta”, señaló al respecto Alvarado.

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