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    Política

    Ojos de la llave: la selección futbolera que reúne al FA y al P. Republicano y el reservado reencuentro del piñerismo

    En una semana marcada por la aprobación en el Senado de la megarreforma del gobierno y el frente climático, hubo varios episodios que pasaron desapercibidos o fueron muy controvertidos.

    Por 
    Equipo La Tercera

    1. La selección que reúne a P. Republicano y al FA

    Semanalmente, cerca de las 22:00 horas, las diferencias políticas quedan de lado en la cancha. Entre lunes y martes, un grupo de diputados, de oficialismo y oposición, se reúne en Valparaíso a jugar fútbol, de forma recreativa.

    Los más asiduos a estos partidos son Héctor Barría (DC), Cristóbal Martínez (UDI), Cristián Neira, Benjamín Lorca (ambos republicanos), Carlos Carvajal, Cristián Tapia (los dos de la bancada PPD), Francisco Crisóstomo (PS), Matías Fernández (diputado del FA), Roberto Arroyo (independiente) y Alejandro Bernales (liberal).

    También participan el exdirector técnico de Santiago Wanderers Jorge Garcés y el exseleccionado nacional Mario Soto, además de algunos asesores parlamentarios.

    Una particularidad del grupo es que no incluye comunistas. No por razones políticas, aclaran sus integrantes. “No tienen futbolistas”, explica uno de ellos. El mismo sincera que las aspiraciones del club no son altas: “Como futbolistas, somos mejores políticos”.

    2. Jaime Campos en Cataluña

    El jueves de esta semana, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, se subió a un avión con destino a Barcelona, España. Lo hizo por un motivo especial para él: conocer a su nieto catalán, quien nació el martes.

    Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Sofía Campos, hija del histórico militante radical, dio a luz a un niño que recibió el nombre de Gorka. El secretario de Estado decidió viajar por el fin de semana para acompañar a su familia.

    Desde el ministerio de Agricultura informan que Campos cuenta con un permiso administrativo desde los primeros días de la administración de José Antonio Kast para esta fecha.

    Su viaje coincidió con el sistema frontal que ha afectado a la zona centro-sur del país. Como ministro subrogante, asumió el subsecretario Francesco Venezian, quien se ha encargado de monitorear la emergencia.

    3. La apuesta fallida por Jordán

    Fue el jueves, en medio de la reunión de los presidentes de la oposición, cuando el abogado constitucionalista ligado a la DC, Tomás Jordán, bajó desde el segundo piso de la sede del Partido Socialista para hablar ante los medios de comunicación.

    A él lo presentaron en el sector como el abogado coordinador de la ofensiva de la oposición de llevar la megarreforma al TC. Así lo definieron incluso en un comunicado. Eso, finalmente, quedó en nada.

    Ni Jordán sabía por qué, dicen quienes hablaron con él, se le había sindicado como coordinador, pues siempre se consideró como uno más dentro del equipo de abogados expertos y no pensó que quedaría con ese rol cuando se encargó la vocería de esa jornada, pues, además, ya contaba con otros compromisos laborales.

    Entre presidentes de partido del sector nadie asumió la responsabilidad por el paso en falso con el constitucionalista y hoy afirman que la definición de quiénes defenderán los requerimientos ante el TC está en las bancadas parlamentarias. En la misma línea, en el mismo grupo de políticos plantea que el abogado sí jugó un papel de coordinación en la primera parte de la arremetida.

    4. El reencuentro del Segundo Piso de Piñera

    Esta semana, ocurrió una junta de amigos que tienen algo en común: colaboraron en el Segundo Piso del gobierno de Sebastián Piñera II. Según comentó la exsubsecretaria Paula Daza en redes sociales, el encuentro sirvió para recordar al difunto exmandatario.

    Además de ella, participaron Cristián Larroulet, Pablo Eguiguren y Rafael Ariztía, entre otros.

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