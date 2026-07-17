Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

Sony Interactive Entertainment ha publicado la lista de videojuegos que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus durante el mes de julio.

La actualización, orientada a los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe, incluye títulos de mundo abierto, acción histórica y simulación.

Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

El catálogo de este mes está liderado por Avatar: Frontiers of Pandora, el título de Ubisoft que traslada a los jugadores al universo creado por James Cameron, y Rise of the Ronin, el juego de acción y rol desarrollado por Team Ninja ambientado en el Japón del siglo XIX.

Ambos títulos representan las novedades de mayor envergadura para la plataforma en este periodo.

Otros títulos

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Junto a estas dos producciones, la actualización incorpora Firefighting Simulator - Ignite, una propuesta centrada en el trabajo cooperativo y la simulación de respuesta a emergencias, además de un listado de otros títulos que complementan la rotación mensual del servicio.

Los juegos estarán disponibles para su descarga a partir del próximo 21 de julio para todos los usuarios que mantengan una suscripción activa en los niveles superiores de PlayStation Plus.