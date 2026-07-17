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    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Avatar: Frontiers of Pandora, de Ubisoft, y Rise of the Ronin, del Team Ninja, encabezan las novedades.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Sony Interactive Entertainment ha publicado la lista de videojuegos que se sumarán al catálogo de PlayStation Plus durante el mes de julio.

    La actualización, orientada a los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe, incluye títulos de mundo abierto, acción histórica y simulación.

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    El catálogo de este mes está liderado por Avatar: Frontiers of Pandora, el título de Ubisoft que traslada a los jugadores al universo creado por James Cameron, y Rise of the Ronin, el juego de acción y rol desarrollado por Team Ninja ambientado en el Japón del siglo XIX.

    Ambos títulos representan las novedades de mayor envergadura para la plataforma en este periodo.

    Otros títulos

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Junto a estas dos producciones, la actualización incorpora Firefighting Simulator - Ignite, una propuesta centrada en el trabajo cooperativo y la simulación de respuesta a emergencias, además de un listado de otros títulos que complementan la rotación mensual del servicio.

    Los juegos estarán disponibles para su descarga a partir del próximo 21 de julio para todos los usuarios que mantengan una suscripción activa en los niveles superiores de PlayStation Plus.

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Lee también:

    Más sobre:PlayStation 5PlayStation PlusSonyVideojuegosGamingLa TerceraTecnologíaAvatar: Frontiers of PandoraRise of the RoninFirefighting Simulator - IgnitePlayStation Plus ExtraPlayStation Plus DeluxeUbisoftTeam Ninja

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